Veľké nešťastie na cestách i svahu: Vrtuľník prevážal do nemocnice deti, stav dvoch z nich je vážny!

ŽILINA - Žilinská posádka leteckých záchranárov zasahovala v piatok (6. marca) pri troch rôznych udalostiach a vo všetkých prípadoch vrtuľník odviezol detských pacientov do Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). Informovala o tom v sobotu letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

Prvý zásah smeroval do obce Novoť v okrese Námestovo, kde bolo po zrážke s vozidlom vážne zranené sedemročné dieťa. „Posádka rýchlej zdravotnej pomoci ho transportovala na futbalové ihrisko, kde pristál vrtuľník. Dieťa utrpelo vážne poranenia viacerých častí tela. Lekárka ho uviedla do umelého spánku a vo vážnom stave bolo letecky prevezené do UNM,“ priblížili leteckí záchranári.

 
 

Následne vrtuľník smeroval do lyžiarskeho strediska Vrátna - Paseky, kde sa po páde zranila 14-ročná lyžiarka. Utrpela úraz brucha, drieku a panvy. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola transportovaná k vrtuľníku a letecky prevezená do martinskej nemocnice.

Tretí zásah absolvovali leteckí záchranári v obce Suchá Hora (okres Tvrdošín), kde osobné auto zrazilo šesťročné dieťa na kolobežke. „Vrtuľník pristál na ceste, leteckí záchranári si pacienta prevzali od posádky rýchlej lekárskej pomoci do svojej starostlivosti. Dieťa bolo pri vedomí, s úrazom brucha a panvy bolo v stabilizovanom stave letecky transportované taktiež do UNM,“ dodali leteckí záchranári.

Spozornite: V Tatrách je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo
Horskí záchranári pomáhali trom turistkám: Uviazli vo Vrátnej doline
Turisti, pozor! Na horách hrozia lavíny, záchranári vyzývajú na opatrnosť
V prípade uvoľnenia lavíny hrozia lavíny aj stredných až veľkých rozmerov
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Dramatické chvíle v Dunajove! Hasiči zasahovali pri požiari kotolne, jedna osoba sa intoxikovala
Dráma okolo poslanca Ferenčáka: Politická bomba od Demokratov! Hovoria o obvinení z korupcie
Krádež bicykla v Modre: Polícia pátra po neznámej osobe, žiada verejnosť o pomoc
VIDEO Polícia žiada o pomoc: V Modre ukradli bicykel. Pátrajú po jednej osobe
VIDEO Polícia žiada o pomoc: V Modre ukradli bicykel. Pátrajú po jednej osobe
ONLINE Letisko v Dubaji opäť uzavreli: Bezpečnostný poplach kvôli dronom, tisíce ľudí odviedli do vlakových tunelov
Británia odhalila svoje zariadenia na Ukrajine: Slúžia na opravy vojenskej techniky
Prvý týždeň vojny v Iráne: USA zasiahli tisíce cieľov a zničili desiatky lodí
Slováci berú poľské obchody ÚTOKOM: Nakupujú stovky kg tovaru, nosia prívesné vozíky! Seniorov zvážajú autobusy
Návrat z ostreľovaných emirátov. Jasmina je už so synom doma! Emotívne VIDEO: Takto ich vítal Rytmus
DRÁMA na koncerte Machine Gun Kellyho: VIDEO Desivý pád fanúšičky... To muselo bolieť!
Na koho to ešte hrajú?! Elán hlási koniec už po ŠIESTYKRÁT: Náhoda pred októbrovým megakoncertom?
NOVÝ románik? Slávna herečka v spoločnosti s tajomným mužom!
Chcel ísť do práce, no dvere sa nedali otvoriť: Obyvateľov bytovky v noci uväznil záhadný balvan!
Zabudnutý poklad: Mal strieborný faraón bohatšiu hrobku ako Tutanchamón?
Vezmite surový zemiak a urobte TOTO: Skrytý TRIK expertky, ktorý vyčistí aj tie NAJČIERNEJŠIE PLECHY na pečenie!
Ženy trpia DLHŠIE a nie je to len v ich hlave: Vedci objavili molekulu, ktorá u mužov bolesť doslova VYPÍNA!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!

VIDEO Viacbodový Slafkovský režíroval hru Montrealu: Mlčiaci Dvorský, Regenda v zlej pozícii
VIDEO Mercedes absolútne ovládol kvalifikáciu: Verstappen šokujúco vypratal pozície
Lyžiarky bojujú o malý glóbus: Online prenos zo zjazdu žien vo Val di Fassa
Sklamaný Odermatt až piaty, brazílska senzácia lídrom: Žampovci opäť zostali sklamaní
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Nokian ukázal zimnú pneumatiku s vysúvateľnými hrotmi. Stačí stlačiť tlačidlo a auto získa lepší záber na ľade
Ruskí vedci vyvinuli oceľ, ktorá vydrží extrémne teploty v jadrovom reaktore. Táto oceľ vydrží až 600 °C
Lieky na chudnutie ako Ozempic môžu pomôcť srdcu po infarkte. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dlho zostával skrytý
Gmail má skrytú funkciu, ktorá ti vyčistí schránku od nepotrebných správ za pár minút. Väčšina ľudí ju prehliada
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa

Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
