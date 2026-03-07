Veľké nešťastie na cestách i svahu: Vrtuľník prevážal do nemocnice deti, stav dvoch z nich je vážny!

ŽILINA - Žilinská posádka leteckých záchranárov zasahovala v piatok (6. marca) pri troch rôznych udalostiach a vo všetkých prípadoch vrtuľník odviezol detských pacientov do Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). Informovala o tom v sobotu letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.
Prvý zásah smeroval do obce Novoť v okrese Námestovo, kde bolo po zrážke s vozidlom vážne zranené sedemročné dieťa. „Posádka rýchlej zdravotnej pomoci ho transportovala na futbalové ihrisko, kde pristál vrtuľník. Dieťa utrpelo vážne poranenia viacerých častí tela. Lekárka ho uviedla do umelého spánku a vo vážnom stave bolo letecky prevezené do UNM,“ priblížili leteckí záchranári.
Následne vrtuľník smeroval do lyžiarskeho strediska Vrátna - Paseky, kde sa po páde zranila 14-ročná lyžiarka. Utrpela úraz brucha, drieku a panvy. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola transportovaná k vrtuľníku a letecky prevezená do martinskej nemocnice.
Tretí zásah absolvovali leteckí záchranári v obce Suchá Hora (okres Tvrdošín), kde osobné auto zrazilo šesťročné dieťa na kolobežke. „Vrtuľník pristál na ceste, leteckí záchranári si pacienta prevzali od posádky rýchlej lekárskej pomoci do svojej starostlivosti. Dieťa bolo pri vedomí, s úrazom brucha a panvy bolo v stabilizovanom stave letecky transportované taktiež do UNM,“ dodali leteckí záchranári.