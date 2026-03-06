Zahoďte hračky aj zložité polohy: Odborníci radia TRIK, ktorý OKAMŽITE vráti vášeň do vašej postele!

USA - Vzťahy po rokoch často upadnú do stereotypu a vášeň môže postupne slabnúť. Sexuálni terapeuti však upozorňujú, že riešenie nemusí byť zložité – niekedy stačí vrátiť sa k jednoduchým technikám, ktoré mnoho párov časom prestane využívať.
Podľa odborníkov môže byť jedným z nenápadných, no účinných spôsobov oživenia intimity ručná stimulácia. Sexuálna terapeutka Vanessa Marinová pre magazín Woman's Health vysvetľuje, že ide o praktiku, ktorú mnohí ľudia poznajú ešte z mladosti, no v dlhodobých vzťahoch na ňu často zabúdajú. Práve pritom môže pomôcť znovu prebudiť blízkosť medzi partnermi.
Všetko už počas predohry
Terapeutka Holly Richmondová zdôrazňuje, že ručná stimulácia nemusí slúžiť iba ako predohra. Podľa nej môže byť plnohodnotnou intímnou aktivitou, ktorá prináša silné vzrušenie obom partnerom. Sexuálny život sa totiž podľa odborníkov prirodzene vyvíja a páry by mali byť otvorené skúšaniu rôznych spôsobov, ako si vzájomne dopriať potešenie. Táto technika môže fungovať ako samostatný zážitok, ale aj ako súčasť širšej intimity – napríklad pred orálnym sexom alebo pohlavným stykom.
Ako na to?
Terapeuti odporúčajú niekoľko jednoduchých tipov, ktoré môžu partnerom pomôcť zlepšiť techniku aj vzájomné porozumenie. Jednou z možností je sledovať partnera pri masturbácii a všímať si, akým spôsobom sa dotýka vlastného tela. Tak možno lepšie pochopiť, aké tempo, tlak či pohyby mu vyhovujú. Vanessa Marinová radí začať jemne a tlak postupne prispôsobovať reakciám partnera. Dôležitú úlohu podľa nej zohráva aj očný kontakt, ktorý dokáže posilniť pocit blízkosti a dôvery.
Holly Richmondová dodáva, že niektorým ľuďom môže byť príjemné aj sledovať seba a partnera v zrkadle. Takýto pohľad môže byť pre mnohých vzrušujúci, hoci sa o podobné želanie často zdráhajú požiadať. Podľa odborníkov však práve otvorená komunikácia a ochota experimentovať dokážu výrazne prispieť k tomu, aby intímny život páru opäť získal iskru.