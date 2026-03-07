Británia odhalila svoje zariadenia na Ukrajine: Slúžia na opravy vojenskej techniky

LONDÝN - Británia v sobotu oznámila, že na Ukrajine prevádzkuje štyri zariadenia na opravy a údržbu obrnených vozidiel a vojenského vybavenia pre vojnu s Ruskom. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Od výrobnej haly až po frontovú líniu stojí Spojené kráľovstvo pri Ukrajine,“ uviedol vo vyhlásení Luke Pollard, štátny tajomník britského ministerstva obrany pre pripravenosť armády a obranný priemysel. O existencii týchto zariadení doteraz neboli oficiálne informácie. Vznikli s využitím britských aj ukrajinských pracovníkov na základe zmlúv s britským ministerstvom obrany a pripravuje sa otvorenie piateho. „Naše priekopnícke zariadenia pomáhajú udržiavať ukrajinské ozbrojené sily v boji proti brutálnym útokom (ruského prezidenta Vladimira) Putina a britské firmy dlhodobo podporujú priemyselnú výrobu na Ukrajine a spolupracujú s ukrajinskými spoločnosťami v prospech oboch našich národov,“ dodal.
Británia je jedným z najbližších spojencov Ukrajiny vo vojne proti ruskej agresii. Od februára 2022, keď Moskva bez vyhlásenia vojny napadla svojho suseda, Kyjevu poskytla podporu vo výške viac ako 21,8 miliardy libier (25,15 miliardy eur). Britské ministerstvo obrany spresnilo, že štyri britsko-ukrajinské zariadenia opravujú obrnené vozidlá CVR-T, podporné vozidlá Husky, ľahké kanóny L119 a delostrelecké systémy AS-90, ktoré Británia darovala Ukrajine na obranu voči ruskej agresii.