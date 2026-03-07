Na koho to ešte hrajú?! Elán hlási koniec už po ŠIESTYKRÁT: Náhoda pred októbrovým megakoncertom?

BRATISLAVA - Definitívna bodka… alebo ďalšia rozlúčka? Legendárna slovenská kapela Elán pred pár dňami oznámila, že sa chystá na úplný koniec koncertovania. Fanúšikovia však zostali mierne zmätení – podobné slová totiž z úst kapely počuli už viackrát. A nie raz, ani dvakrát. Ide totiž už o šiesty "definitívny koniec"!
Frontman Jožo Ráž pritom tvrdí, že tentoraz je všetko jasné. Kapela sa síce v posledných rokoch ešte vrátila na pódium, no podľa jeho slov to bolo len výnimočné. „Na pódiá sme sa vrátili v roku 2024, výnimočne iba do Prahy a Bratislavy v rámci osláv mojich 70. narodenín. Boli to jednorazové koncerty, žiadne turné. Veľmi dobre sme sa zohrali a sadlo nám to. Vlak Elán sa rozbehol a tak sme potvrdili ešte Košice, Brno a Ostravu. Fanúšikovia možno nadobudli dojem, že opäť začíname turné, ale tak to nie je,“ vysvetlil spevák.
A pridal aj jasné stanovisko: „V roku 2026 sa ukážeme na pódiách a ďalej nič. Bratislava tomu dá ten posledný punc. Tam sme doma.“ Lenže práve slovo posledný vyvoláva u fanúšikov skôr úsmev než slzy. Kapela totiž o konci hovorila už niekoľkokrát. Už v roku 2003 odohral Elán obrovský koncert na pražskej Letenskej pláni, kam prišlo približne 100-tisíc ľudí. Aj vtedy sa hovorilo o poslednom vystúpení. Lenže… nebolo.
O rok neskôr, v roku 2004, prišiel ďalší "posledný koncert", tentoraz v Senci. Ráž vtedy argumentoval tým, že s Českom sa už rozlúčili a teraz je čas rozlúčiť sa aj so Slovenskom. Rozlúčkové slová zazneli opäť v roku 2008, keď kapela vyrazila na turné so 16 koncertami. A podobná situácia nastala aj v roku 2012, keď odohrali dokonca päť "posledných" koncertov.