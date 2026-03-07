Návrat z ostreľovaných emirátov. Jasmina je už so synom doma! Emotívne VIDEO: Takto ich vítal Rytmus

BRATISLAVA – Slzy úľavy! Raper Rytmus prežíval dni plné strachu, kým jeho manželka Jasmina Alagič Vrbovská a ich syn Sanel zostávali uprostred napätia v Dubaji. Situácia v Spojených arabských emirátoch sa vyostrovala po útokoch Iránu a Izraela, a každý deň znamenal pre Rytmusa nekonečnú nervozitu a bezmoc.
Moderátorka Jasmina, známa svojou aktívnou prítomnosťou na sociálnych sieťach, počas krízových dní mlčala – a fanúšikovia sa strachovali o jej a Sanelovo bezpečie. „Ja ako otec, keď som sa dozvedel, že niečo také začalo, prežíval som fakt ťažké chvíle. Bolo mi fakt veľmi nepríjemne. Chcel som im pomôcť, ale ako… cez telefón?“ priznal Rytmus na tlačovej konferencii k pripravovanému koncertu pri príležitosti jeho 50. narodenín.
Našťastie, napätie sa skončilo. Rytmus zverejnil na Instagrame dojímavé video, kde sa rodina konečne stretáva. Rytmus na ňom pevne drží v náručí Jasminu a hladí ju po chrbte, v jednom momente si privinie k sebe aj malého Sanela. Pod video napísal jednoduché, no výstižné slová: „Už je dobre.“ Video okamžite zaplavilo fanúšikov emóciami a radosťou, že rodina je opäť pokope. Jasmina mala so synom prieletieť do Bratislavy v piatok neskoro večer jedným z letov, ktorý priviezol uviaznutých Slovákov, Čechov a Maďarov v arabskom svete.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%