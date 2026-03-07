ONLINE Letisko v Dubaji opäť uzavreli: Bezpečnostný poplach kvôli dronom, tisíce ľudí odviedli do vlakových tunelov

JERUZALEM - Izraelská protivzdušná obrana v noci na sobotu znova reagovala na raketový útok Iránu, oznámila izraelská armáda. Varovanie pred leteckým útokom o niekoľko minút neskôr odvolali. Dubajské letisko v sobotu oznámilo, že pozastavilo prevádzku po tom, čo protivzdušná obrana nad oblasťou zachytila letiaci objekt, informujú správy agentúr AFP a DPA.
ONLINE
10:15 Izraelská armáda začala novú vlnu leteckých útokov na iránske mestá Teherán a Isfahán, oznámila v sobotu podľa agentúry AFP.
10:02 Militantné šiitské hnutiew Hizballáh v sobotu oznámilo, že v noci jeho bojovníci čelili izraelským jednotkám v meste Nabí Šít v stredovýchodnom Libanone. Libanonské úrady hlásili najmenej 16 obetí pri izraelských útokoch v tejto oblasti. Informuje o tom agentúra AFP.
09:23 V Dubaji sa skoro ráno ozvali explózie a vláda oznámila aktiváciu protivzdušnej obrany. Cestujúci čakajúci na lety na letisku v Dubaji, najrušnejšieho svetového vzdušného prístavu pre medzinárodnú dopravu, boli po vyhlásení poplachu odvedení do vlakových tunelov. Letecká spoločnosť Emirates oznámila, že do odvolania pozastavuje všetky lety do Dubaja aj odtiaľ.
09:15 Dubajské letisko v sobotu oznámilo, že pozastavilo prevádzku po tom, čo protivzdušná obrana nad oblasťou zachytila letiaci objekt. „V záujme bezpečnosti cestujúcich, personálu letiska a posádky lietadla bola prevádzka na medzinárodnom letisku v Dubaji (DXB) dočasne pozastavená. Všetky postupy sa riadia v súlade so zavedenými bezpečnostnými protokolmi,“ uviedla vládna mediálna kancelária v Dubaji.
08:51 Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas vojny islamskej republiky s Izraelom a Spojenými štátmi. Informuje o tom agentúra AFP.
08:30 Izraelská armáda uviedla, že v sobotu jej stíhačky dokončili vlnu útokov na iránske vojenské objekty, odpaľovacie zariadenia rakiet a ďalšie ciele v Teheráne a strednom Iráne. Iránska štátna televízia informovala o hlasných explóziách v iránskom hlavnom meste. Informuje o tom agentúra AFP.
07:23 Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že schválilo predaj zbraní a muničnej podpory Izraelu v hodnote 151,8 milióna dolárov bez toho, aby záležitosť predložilo na posúdenie Kongresu. Informovala o tom agentúra Reuters.
07:07 Iránske Revolučné gardy v piatok vyhlásili, že na americkú leteckú základňu Zafra v Spojených arabských emirátoch (SAE) zaútočili preto, že podľa nich bol práve odtiaľ riadený útok na dievčenskú školu v Iráne. Informuje o tom správa agentúry AFP.
07:00 Saudská Arábia zostrelila balistickú raketu odpálenú na leteckú základňu v krajine, na ktorej sú umiestnení príslušníci americkej armády. Odvrátila tiež dronový útok na veľké ropné pole, oznámilo v sobotu ministerstvo obrany v Rijáde. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
06:59 Spojené štáty by mohli zrušiť ďalšie sankcie na predaj ruskej ropy s cieľom zmierniť problémy s dodávkami spojené s vojnou s Iránom. Uviedol to v piatok americký minister financií Scott Bessent, informuje stanica Sky News.
06:58 Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání v piatok uviedol, že pri konflikte s Izraelom a Spojenými štátmi dosiaľ zahynulo najmenej 1332 iránskych civilistov a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
06:55 Najmenej deväť ľudí zahynulo pri piatkových útokoch Izraela na východe Libanonu. V piaty deň bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje správa agentúry AFP.
06:53 Spojené štáty zasiahli počas prvého týždňa vojny v Iráne viac ako 3000 cieľov, oznámila v piatok americká armáda. Podľa zverejnených údajov dosiaľ zničila a poškodila tiež 43 iránskych vojenských lodí, informujú správy agentúr DPA a AFP.
06:50 Izrael v piatok neskoro večer oznámil, že spustil rozsiahle útoky v iránskom hlavnom meste Teherán. Iránska štátna televízia informovala o výbuchu v západnej časti metropoly, informujú agentúry AFP a DPA a stanica Sky News. Nová vlna útokov „širokého rozsahu“ je zameraná na vládnu infraštruktúru, uviedla izraelská armáda.
06:44 Katar čiastočne opätovne otvorí svoj vzdušný priestor pre obmedzenú leteckú dopravu, oznámil v piatok tamojší letecký úrad. Cieľom opatrenia je umožniť evakuačné lety, ako aj prevádzku nákladných lietadiel. Informovala o tom agentúra AFP.
06:40 Slovenská republika v piatok zrealizovala tri evakuačné lety z Blízkeho východu. Z ománskeho Maskatu a jordánskeho Ammánu pricestovalo do Bratislavy ďalších 121 ľudí, medzi nimi 79 občanov Slovenska. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Počas víkendu a pondelka (9. 3.) je plánovaných ďalších päť letov.
06:25 Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril v piatok v telefonáte s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom podporu pre okamžité prímerie v Iráne. Oznámil to Kremeľ, informuje agentúra AFP. „Zopakoval zásadný postoj Ruska o potrebe okamžitého zastavenia nepriateľských akcií,“ uviedol Kremeľ s tým, že Putin tiež žiadal „čo najskorší návrat k ceste politického a diplomatického riešenia“.
06:17 Izraelské sily „identifikovali strely vypustené z Iránu smerom k územiu Izraelského štátu. V činnosti sú obranné systémy, aby zastavili túto hrozbu,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Novinári agentúry AFP počuli po tomto varovaní výbuch v Jeruzaleme a neskôr jednu explóziu v Dubaji a dve v bahrajnskom hlavnom meste Manáma, kde sa ozvali sirény.
Irán po začiatku izraelsko-amerických útokov spred týždňa spustil odvetné útoky, ktoré cieli aj na štáty Perzského zálivu vrátane Spojených arabských emirátov a Bahrajnu s tvrdením, že sa zameriava na tamojšie americké objekty. Izraelské sily v noci na sobotu oznámili, že uskutočňujú rozsiahle útoky na ciele v iránskej metropole Teherán. Tamojšie štátne médiá priniesli zábery požiarov na medzinárodnom letisku Mehrabad.