Vezmite surový zemiak a urobte TOTO: Skrytý TRIK expertky, ktorý vyčistí aj tie NAJČIERNEJŠIE PLECHY na pečenie!

BELEHRAD - Odolná mastnota na plechoch po pečení nemusí znamenať zdĺhavé drhnutie silnými čistiacimi prostriedkami. Odborníčka na upratovanie vám dá jednoduchý trik s vriacou vodou, soľou a surovým zemiakom, ktorý dokáže uvoľniť špinu a obnoviť lesk kovového povrchu.
Jednou z najotravnejších častí prípravy chutného jedla je nevyhnutné upratovanie po jeho príprave. Umývanie tanierov a príborov je zvyčajne hračka, ale ak ste piekli alebo vyprážali niečo mastné, často vám zostanú odolné škvrny, ktoré sa nedajú odstrániť obyčajným opláchnutím saponátom. Ak máte umývačku riadu, môže vám niekedy ušetriť čas, no ani tá nie je stopercentná. Veľmi často sa stane, že odolné zvyšky jedla prežijú celý umývací cyklus a nezostane vám nič iné, iba plech, panvicu či pekáč vydrhnúť ručne.
Odborníčka na upratovanie a autorka účtu Honest Home na Instagrame prezradila, že na odstránenie mastnoty z plechov potrebujete len vriacu vodu, štipku soli a obyčajný zemiak. Vo videu najskôr ukázala špinavý plech, ktorý zaliala vriacou vodou tak, aby bolo ponorené celé dno. Nechala ho niekoľko minút odstáť, aby sa uvoľnili zaschnuté nečistoty a potom vodu vyliala. Následne rozrezala zemiak na polovicu a na jednu z rezaných plôch nasypala soľ. Zemiak položila reznou stranou na plech a začala ním dôkladne drhnúť znečistený povrch, píše The Mirror.
Okamžitý výsledok
Mastnota a špina sa začali uvoľňovať takmer okamžite a po pridaní ďalšej štipky soli bol plech čoskoro čistý. Nakoniec ho ešte umyla bežným spôsobom a ukázala lesklý výsledok. Zemiaky obsahujú kyselinu šťaveľovú. Tá sa v čistej forme často predáva ako odstraňovač hrdze. Pri kontakte s hrdzou vytvára zlúčeninu nazývanú šťaveľan železitý, ktorú možno ľahko opláchnuť vodou a saponátom. Dôkladné vydrhnutie starých plechov zemiakom v kombinácii so soľou alebo sódou bikarbónou, pomáha uvoľniť odolné nečistoty a zároveň obnoviť pôvodný lesk povrchu. Podľa portálu Tasting Table obsahujú sladké zemiaky ešte viac kyseliny šťaveľovej ako klasické biele zemiaky. Ak však máte doma iba tie obyčajné, poslúžia rovnako dobre.
Ako vyčistiť odolnú špinu z plechov na pečenie
Metóda so sódou bikarbónou a octom
Posypte plech hrubšou vrstvou sódy bikarbóny. Postriekajte alebo polejte ju bielym octom. Zmes začne peniť. Nechajte pôsobiť 30 minút až hodinu. Vydrhnite neabrazívnou hubkou alebo čistiacou podložkou. Dôkladne opláchnite horúcou vodou.
Namáčanie so saponátom
Naplňte plech horúcou vodou a pridajte väčšie množstvo prostriedku na umývanie riadu. Nechajte namočené niekoľko hodín alebo cez noc. Uvoľnenú špinu odstráňte hubkou alebo kefkou. Opláchnite a osušte.
Drhnutie alobalom
Z pokrčeného alobalu vytvorte guľôčku. Použite ju ako drôtenku spolu so saponátom a horúcou vodou (iba na kovové plechy, nie na nepriľnavé povrchy).
Tipy:
Nepoužívajte oceľovú drôtenku ani agresívne abrazívne prostriedky na nepriľnavé alebo potiahnuté plechy, pretože môžete poškodiť povrch. Pre jednoduchšiu údržbu vykladajte plechy pred pečením papierom na pečenie alebo alobalom. Plechy čistite čo najskôr po použití, aby sa zabránilo zaschnutiu nečistôt.