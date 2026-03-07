Sobota7. marec 2026, meniny má Tomáš, zajtra Alan, Alana

Vezmite surový zemiak a urobte TOTO: Skrytý TRIK expertky, ktorý vyčistí aj tie NAJČIERNEJŠIE PLECHY na pečenie!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

BELEHRAD - Odolná mastnota na plechoch po pečení nemusí znamenať zdĺhavé drhnutie silnými čistiacimi prostriedkami. Odborníčka na upratovanie vám dá jednoduchý trik s vriacou vodou, soľou a surovým zemiakom, ktorý dokáže uvoľniť špinu a obnoviť lesk kovového povrchu.

Jednou z najotravnejších častí prípravy chutného jedla je nevyhnutné upratovanie po jeho príprave. Umývanie tanierov a príborov je zvyčajne hračka, ale ak ste piekli alebo vyprážali niečo mastné, často vám zostanú odolné škvrny, ktoré sa nedajú odstrániť obyčajným opláchnutím saponátom. Ak máte umývačku riadu, môže vám niekedy ušetriť čas, no ani tá nie je stopercentná. Veľmi často sa stane, že odolné zvyšky jedla prežijú celý umývací cyklus a nezostane vám nič iné, iba plech, panvicu či pekáč vydrhnúť ručne.

Odborníčka na upratovanie a autorka účtu Honest Home na Instagrame prezradila, že na odstránenie mastnoty z plechov potrebujete len vriacu vodu, štipku soli a obyčajný zemiak. Vo videu najskôr ukázala špinavý plech, ktorý zaliala vriacou vodou tak, aby bolo ponorené celé dno. Nechala ho niekoľko minút odstáť, aby sa uvoľnili zaschnuté nečistoty a potom vodu vyliala. Následne rozrezala zemiak na polovicu a na jednu z rezaných plôch nasypala soľ. Zemiak položila reznou stranou na plech a začala ním dôkladne drhnúť znečistený povrch, píše The Mirror.

Okamžitý výsledok

Mastnota a špina sa začali uvoľňovať takmer okamžite a po pridaní ďalšej štipky soli bol plech čoskoro čistý. Nakoniec ho ešte umyla bežným spôsobom a ukázala lesklý výsledok. Zemiaky obsahujú kyselinu šťaveľovú. Tá sa v čistej forme často predáva ako odstraňovač hrdze. Pri kontakte s hrdzou vytvára zlúčeninu nazývanú šťaveľan železitý, ktorú možno ľahko opláchnuť vodou a saponátom. Dôkladné vydrhnutie starých plechov zemiakom v kombinácii so soľou alebo sódou bikarbónou, pomáha uvoľniť odolné nečistoty a zároveň obnoviť pôvodný lesk povrchu. Podľa portálu Tasting Table obsahujú sladké zemiaky ešte viac kyseliny šťaveľovej ako klasické biele zemiaky. Ak však máte doma iba tie obyčajné, poslúžia rovnako dobre.

Odkrojíte pleseň a zvyšok chleba zjete? Odborníci varujú: Robíte OBROVSKÚ CHYBU, ktorá vás môže vyjsť draho! Prečítajte si tiež

Odkrojíte pleseň a zvyšok chleba zjete? Odborníci varujú: Robíte OBROVSKÚ CHYBU, ktorá vás môže vyjsť draho!

Ako vyčistiť odolnú špinu z plechov na pečenie

Metóda so sódou bikarbónou a octom
Posypte plech hrubšou vrstvou sódy bikarbóny. Postriekajte alebo polejte ju bielym octom. Zmes začne peniť. Nechajte pôsobiť 30 minút až hodinu. Vydrhnite neabrazívnou hubkou alebo čistiacou podložkou. Dôkladne opláchnite horúcou vodou.

Namáčanie so saponátom
Naplňte plech horúcou vodou a pridajte väčšie množstvo prostriedku na umývanie riadu. Nechajte namočené niekoľko hodín alebo cez noc. Uvoľnenú špinu odstráňte hubkou alebo kefkou. Opláchnite a osušte.

STOP dlhému sušeniu uterákov v zime! Expertka radí: Vyskúšajte 5-sekundový TRIK, ktorý šetrí čas aj energiu! Prečítajte si tiež

STOP dlhému sušeniu uterákov v zime! Expertka radí: Vyskúšajte 5-sekundový TRIK, ktorý šetrí čas aj energiu!

Drhnutie alobalom
Z pokrčeného alobalu vytvorte guľôčku. Použite ju ako drôtenku spolu so saponátom a horúcou vodou (iba na kovové plechy, nie na nepriľnavé povrchy).

Tipy:
Nepoužívajte oceľovú drôtenku ani agresívne abrazívne prostriedky na nepriľnavé alebo potiahnuté plechy, pretože môžete poškodiť povrch. Pre jednoduchšiu údržbu vykladajte plechy pred pečením papierom na pečenie alebo alobalom. Plechy čistite čo najskôr po použití, aby sa zabránilo zaschnutiu nečistôt.

Viac o téme: UpratovanieČistenieZemiakMastnota
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zabudnite na rok 1999:
Zabudnite na rok 1999: Prichádza NAJVÄČŠIE zatmenie našej generácie! Slnko zapadne v tvare, aký ste ešte nevideli
Zaujímavosti
Zahoďte hračky aj zložité
Zahoďte hračky aj zložité polohy: Odborníci radia TRIK, ktorý OKAMŽITE vráti vášeň do vašej postele!
Zaujímavosti
FOTO Obrovský úlovok v Bodamskom
Vytiahol MONŠTRUM, aké sa len tak nevidí: Rybár Franz bojoval s 2,6-metrovým obrom, v jazere vraj číhajú ďalšie!
Zaujímavosti
Slovinsko oslavuje 10 miliónov
Slovinsko oslavuje 10 miliónov eur, Slováci si rozdelili omrvinky: Pozrite sa, aké čísla ovládli Eurojackpot!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Štát sa opäť zbavuje
Štát sa opäť zbavuje majetku: Pozrite sa, akých TÁTOŠOV ponúka Finančná správa, na tomto jazdili nepoctivci!
Domáce
Politická scéna na Slovensku
Politická scéna na Slovensku sa môže poriadne zamiešať! Vzniknúť chce až OSEM nových strán
Domáce
FOTO Tragický požiar domu pri
Tragický požiar domu pri Šali: Strecha sa zrútila do vnútra domu, v troskách našli dve mŕtve telá
Domáce
Rekonštrukcia Domu Kultúry Bulharská v Ružinove: Dlhé roky chátrania sa skončili, čaká ho nová budúcnosť
Rekonštrukcia Domu Kultúry Bulharská v Ružinove: Dlhé roky chátrania sa skončili, čaká ho nová budúcnosť
Bratislava

Zahraničné

FOTO ONLINE Letisko v Dubaji
ONLINE Letisko v Dubaji opäť uzavreli: Bezpečnostný poplach kvôli dronom, tisíce ľudí odviedli do vlakových tunelov
Zahraničné
Británia odhalila svoje zariadenia
Británia odhalila svoje zariadenia na Ukrajine: Slúžia na opravy vojenskej techniky
Zahraničné
Prvý týždeň vojny v
Prvý týždeň vojny v Iráne: USA zasiahli tisíce cieľov a zničili desiatky lodí
Zahraničné
Slováci berú poľské obchody
Slováci berú poľské obchody ÚTOKOM: Nakupujú stovky kg tovaru, nosia prívesné vozíky! Seniorov zvážajú autobusy
Zahraničné

Prominenti

Kapela Elán hlási definitívny
Na koho to ešte hrajú?! Elán hlási koniec už po ŠIESTYKRÁT: A pritom... megakoncert v októbri
Domáci prominenti
Sofia Vergara
NOVÝ románik? Slávna herečka v spoločnosti s tajomným mužom!
Zahraniční prominenti
Známej Slovenke sa podarilo
Známej Slovenke sa podarilo ujsť z Dohy: VÝBUCHY, OTRAVA a 7 hodín cesty cez púšť!
Domáci prominenti
Večerníček
Večerníček oslavuje 61 rokov! ZaKVÍZujte si: Ako dobre poznáte svoje obľúbené postavičky z detstva?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vezmite surový zemiak a
Vezmite surový zemiak a urobte TOTO: Skrytý TRIK expertky, ktorý vyčistí aj tie NAJČIERNEJŠIE PLECHY na pečenie!
Zaujímavosti
Ženy trpia DLHŠIE a
Ženy trpia DLHŠIE a nie je to len v ich hlave: Vedci objavili molekulu, ktorá u mužov bolesť doslova VYPÍNA!
Zaujímavosti
Zahoďte hračky aj zložité
Zahoďte hračky aj zložité polohy: Odborníci radia TRIK, ktorý OKAMŽITE vráti vášeň do vašej postele!
Zaujímavosti
Toto robte, aby ste
Toto robte, aby ste nedostali infarkt
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!

Šport

VIDEO Viacbodový Slafkovský režíroval hru Montrealu: Mlčiaci Dvorský, Regenda v zlej pozícii
VIDEO Viacbodový Slafkovský režíroval hru Montrealu: Mlčiaci Dvorský, Regenda v zlej pozícii
NHL
Slovensko môže byť hrdé: Straková predviedla na svetovom šampionáte ďalší fantastický výkon
Slovensko môže byť hrdé: Straková predviedla na svetovom šampionáte ďalší fantastický výkon
Biatlon
VIDEO Mercedes absolútne ovládol kvalifikáciu: Verstappen šokujúco vypratal pozície
VIDEO Mercedes absolútne ovládol kvalifikáciu: Verstappen šokujúco vypratal pozície
Formula 1
Bratia Žampovci opäť v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu v Kranjskej Gore
Bratia Žampovci opäť v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu v Kranjskej Gore
Lyžovanie

Auto-moto

Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava

Kariéra a motivácia

Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Prostredie práce
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Strata práce
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Zaujímavé pracovné ponuky
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Domáce

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy

Technológie

Ruskí vedci vyvinuli oceľ, ktorá vydrží extrémne teploty v jadrovom reaktore. Táto oceľ vydrží až 600 °C
Ruskí vedci vyvinuli oceľ, ktorá vydrží extrémne teploty v jadrovom reaktore. Táto oceľ vydrží až 600 °C
Technológie
Lieky na chudnutie ako Ozempic môžu pomôcť srdcu po infarkte. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dlho zostával skrytý
Lieky na chudnutie ako Ozempic môžu pomôcť srdcu po infarkte. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dlho zostával skrytý
Veda a výskum
Gmail má skrytú funkciu, ktorá ti vyčistí schránku od nepotrebných správ za pár minút. Väčšina ľudí ju prehliada
Gmail má skrytú funkciu, ktorá ti vyčistí schránku od nepotrebných správ za pár minút. Väčšina ľudí ju prehliada
Návody
Preteky vo vyčerpávaní. Americká protiraketová obrana míňa rakety rýchlejšie, než ich dokáže vyrobiť
Preteky vo vyčerpávaní. Americká protiraketová obrana míňa rakety rýchlejšie, než ich dokáže vyrobiť
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa

Pre kutilov

Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najnominovanejší film na Oscaroch. Týchto 10 faktov sa o filme Hriešnici oplatí vedieť
Zábava
Najnominovanejší film na Oscaroch. Týchto 10 faktov sa o filme Hriešnici oplatí vedieť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Štát sa opäť zbavuje
Domáce
Štát sa opäť zbavuje majetku: Pozrite sa, akých TÁTOŠOV ponúka Finančná správa, na tomto jazdili nepoctivci!
ONLINE Letisko v Dubaji
Zahraničné
ONLINE Letisko v Dubaji opäť uzavreli: Bezpečnostný poplach kvôli dronom, tisíce ľudí odviedli do vlakových tunelov
Tragický požiar domu pri
Domáce
Tragický požiar domu pri Šali: Strecha sa zrútila do vnútra domu, v troskách našli dve mŕtve telá
Slováci berú poľské obchody
Zahraničné
Slováci berú poľské obchody ÚTOKOM: Nakupujú stovky kg tovaru, nosia prívesné vozíky! Seniorov zvážajú autobusy

Ďalšie zo Zoznamu