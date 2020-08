Studenková (66) s hriešne hlbokým výstrihom: Pod sakom len sexi podprsenka? Zatienila aj o 19 rokov mladšiu modelku!

PRAHA - V uplynulých dňoch sa v hlavnom meste našich západných susedov slávnostne otvárala pobočka známej slovenskej kliniky krásy. Medzi hosťami, ktorí prišli salón podporiť, bola aj herečka Zdena Studenková (66). Na sebe mala biely slušivý kostým, ale... Namiesto topu si pod neho dala len sexi podprsenku. Do vrecka strčila aj o 19 rokov mladšiu modelku!

V uplynulých dňoch sa v Čechách otvárala nová pobočka známej slovenskej kliniky krásy. Tá skrášľuje ženy v Košiciach a v Bratislave a najnovšie už aj v Prahe. Slávnostné otvorenie si nenechalo ujsť veľké množstvo českých celebrít, no našli sa medzi nimi aj tie slovenské.

Veľa pozornosti bez pochýb pútala známa slovenská herečka Zdena Studenková. Tá sa nahodila v súlade so zadaným dress codom a prišla v bielom nohavicovom kostýme. A všetkým ukázala, že sa vie pohybovať vo svete módy a namiesto slušivého topu si pod sako dala len slušivú čipkovanú podprsenku, či decentné body.

Zdena Studenková na otvorení kliniky prekvapila svojím outfitom. Mala na sebe biely kostým, pod ktorý si dala len čipkovanú podprsenku. Zdroj: Profimedia

Do vrecka týmto outfitom strčila aj o 19 rokov mladšiu modelku Simonu Krainovú. Tá rovnako ako slovenská diva, si na seba obliekla biely kostým a pod vrchný diel si dala len podprsenku. No pohľady všetkých sa v ten večer rozhodne viac upriamovali práve na Studenkovú. Veď pozrite, je to šik dáma!

Simona Krainová sa obliekla rovnako ako Studenková do bieleho kostýmu. Zdroj: Profimedia