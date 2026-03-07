SaS vysiela jasný signál: Chce byť súčasťou budúcej vládnej koalície, je pripravená byť zodpovedným partnerom

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS je stabilným prvkom. Je pevnou súčasťou politickej alternatívy a naši partneri s nami môžu rátať ako s partnerom do budúcej vládnej koalície. Vyhlásil to líder strany Branislav Gröhling v príhovore na sobotňajšom kongrese SaS s tým, že strana je pripravená byť zodpovedným a dôveryhodným partnerom.
„Za ostatný rok sme prešli veľmi dôležitou etapou. Urobili sme rozhodnutia, ktoré neboli vôbec jednoduché. Ja som urobil rozhodnutia, ktoré vôbec neboli jednoduché, ale som presvedčený, že tieto rozhodnutia urobili zo strany SaS stabilný prvok slovenskej politickej sféry, posilnili našu dôveryhodnosť, že SaS je pevnou súčasťou teraz politickej alternatívy a môžu s nami naši partneri rátať ako s partnerom do budúcej vládnej koalície, kde vymeníme týchto ľudí, ktorí sú tu - Robert Fico (Smer-SD), Andrej Danko (SNS) a Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD),“ poznamenal.
Gröhling zároveň kritizoval súčasný stav krajiny. „Štát nemá byť taký, aký bol vytvorený teraz, počas tejto vládnej koalície,“ podotkol s tým, že namiesto podpory práce, podnikania, iba zvyšuje dane, odvody a pridáva nové povinnosti. Hovoril aj o pomalom raste Slovenska a zhoršovaní verejných financií. Upozornil tiež na odlev mladých, vzdelaných ľudí z krajiny. „Je dôležité, kto vedie túto krajinu. A ešte viac je dôležité, aké rozhodnutia tí politici, ktorí vedú túto krajinu, robia,“ okomentoval.
Hovoril preto o potrebe zmeny. Myslí si, že štát má byť štíhly, efektívny a pracujúci ľudia by mali zarábať viac. V SR podľa neho treba férové daňové ohodnotenie a daňový systém. „My máme plán, máme skúsenosti, sme dobrý tím, plný energie a sme pripravení na to, aby sme reštartovali Slovensko,“ odkázal členom SaS. Gröhling pripomenul zároveň prácu SaS v poslednom období. Upozornil na legislatívne návrhy, ktoré predkladali do Národnej rady (NR) SR, tlačové konferencie či diskusie. Pripomenul, že podávali aj viacero trestných oznámení a viaceré z nich boli úspešné. Poukázal tiež na príchod nových členov do SaS. Ocenil i spoluprácu s ďalšími stranami v rámci iniciatívy Pravicový blok.