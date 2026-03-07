Napätie pred školou v Bratislave: Kontroly tašiek a zošity lietajúce z okna, študenti hovoria o šikane!

BRATISLAVA - Ranná rutina sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave zmenila na dejisko bizarného konfliktu. Kým jedni študenti stáli v rade na „kontrolu tašiek“, ich spolužiaci zo solidarity vyhadzovali perá a zošity priamo z okien budovy. Riaditeľka školy totiž zaviedla prísne pravidlo: kto si nenosí pomôcky, do školy sa nedostane. Študenti reagujú petíciou za zastavenie šikany a zneužívania moci.
Na situáciu upozornil portál Aktuality.sk. Nezvyčajné kontroly tašiek sa odohrali pred SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave. Nešlo pritom o bezpečnostnú kontrolu. Vedenie školy nehľadalo zbrane ani drogy. Riaditeľka školy osobne dohliadala na to, či majú študenti v taškách učebnice a zošity podľa aktuálneho rozvrhu. Tí, ktorí pomôcky mali, prešli bez problémov. Ostatní museli zostať stáť na vrátnici.
Kým časť študentov stála pred vchodom v rade, iní im z okien budovy vyhadzovali zošity a perá. Robili to zo solidarity – vedeli, že bez pomôcok sa ich spolužiaci cez vrátnicu nedostanú. Podľa riaditeľky školy je problém dlhodobý. Tvrdí, že časť študentov prichádza na vyučovanie úplne nepripravená.
„Všimla som si, že zhruba 10 % žiakov so sebou nemá vôbec nič,“ vysvetlila. Študenti podľa nej dostali dopredu upozornenie. „Žiaci boli len ústne upozornení, že na vyučovanie si musia nosiť školské pomôcky, v opačnom prípade budeme postupovať v zmysle školského poriadku.“ Riaditeľka zároveň zdôraznila, že podobné správanie považuje za neprijateľné. „Je nemysliteľné, aby žiaci chodili na vyučovanie bez školských pomôcok.“
Študenti spustili petíciu
Práve spôsob, akým sa kontroly vykonávali, však vyvolal odpor medzi študentmi. Niektorí z nich tvrdia, že opatrenie bolo ponižujúce a predstavovalo zneužívanie moci. Autori online petície, ktorí chcú zostať anonymní, hovoria o šikane a zneužívaní právomocí zo strany vedenia školy. Petíciu s názvom Zastavme šikanu a zneužívanie moci na škole podpísali zatiaľ stovky ľudí.
Vedenie školy akékoľvek obvinenia zo šikany rázne odmieta. Riaditeľka tvrdí, že jej cieľom nie je nikoho ponížiť, ale obnoviť disciplínu. Podľa jej slov si študenti tašky otvorili sami, ona ich fyzicky nekontrolovala. Opatrenie považuje za mimoriadne účinné – zatiaľ čo prvý deň prišlo bez pomôcok 10 % žiakov, na druhý deň to boli už len dvaja. O zavedení kontrol boli vopred informovaní aj rodičia prostredníctvom e-mailu.
Do sporu vstúpil aj rezort školstva, ktorý sa na kontroly pozerá kriticky. Podľa ministerstva nie je plošná kontrola obsahu tašiek pri vstupe do budovy vhodným výchovným prostriedkom. „Nepovažujeme to za primeraný výchovný prostriedok. Ide o citlivý zásah do súkromia študentov,“ uviedlo ministerstvo.