Štát sa opäť zbavuje majetku: Pozrite sa, akých TÁTOŠOV ponúka Finančná správa, na tomto jazdili nepoctivci!

KOŠICE/PREŠOV - Finančná správa pokračuje v predaji majetku zaisteného pre daňové nedoplatky. V marci 2026 ponúknu daňové úrady v Prešove a Košiciach štyri osobné motorové vozidlá – od moderného hybridu s nízkym nájazdom až po autá vhodné na opravu či rozpredaj na náhradné diely.
Záujemcovia sa môžu zapojiť do verejných dražieb, ktoré sú otvorené pre fyzické aj právnické osoby spĺňajúce podmienky uvedené v dražobnej vyhláške.
Hybrid s nízkym nájazdom
Najatraktívnejším kúskom aktuálnej ponuky je Toyota C-HR (hybrid), ktorú draží Daňový úrad Prešov.
Vozidlo bolo prvýkrát evidované v máji 2021 a má najazdených necelých 36 000 kilometrov. Vyvolávacia cena je stanovená na 13 170,50 eura.
Podľa zverejnených informácií je automobil plne funkčný, má platnú technickú aj emisnú kontrolu až do roku 2027 a jeho technický stav zodpovedá veku aj nízkemu počtu najazdených kilometrov. Pre záujemcov tak môže ísť o zaujímavú príležitosť získať relatívne mladé vozidlo za nižšiu cenu.
Dražba sa uskutoční 24. marca 2026 o 10:00 hodine v Prešove.
Mercedes aj autá z autoškoly
Daňový úrad Košice pripravuje v polovici marca dražbu troch ďalších vozidiel.
Jedným z nich je Mercedes-Benz CLA 180 – biely sedan s automatickou prevodovkou a benzínovým motorom. Vyvolávacia cena je 8 267 eur. Dražba sa uskutoční 17. marca 2026 o 10:00 hodine.
V ten istý deň o 12:30 hodine pôjde do dražby aj Renault Clio s benzínovým motorom, ktorý pochádza z prostredia autoškoly. Vyvolávacia cena je 1 328 eur.
O deň neskôr, 18. marca 2026 o 10:00 hodine, sa bude dražiť aj Peugeot 208. Ide o nepojazdné naftové vozidlo, ktoré v minulosti slúžilo ako cvičné auto autoškoly. Vyvolávacia cena je 2 417 eur.
Majte na zreteli niekoľko vecí
Pri vozidlách dražených v Košiciach je potrebné počítať s ďalšími nákladmi. Ide totiž o autá so slabým alebo vybitým akumulátorom a bez platnej technickej a emisnej kontroly. Tomu zodpovedá aj ich nižšia vyvolávacia cena.
Finančná správa odporúča záujemcom využiť možnosť obhliadky, ktorá sa uskutoční v dňoch pred samotnou dražbou. Detailná kontrola technického stavu môže rozhodnúť o tom, či sa kúpa napokon oplatí.