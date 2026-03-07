Známej Slovenke sa podarilo ujsť z Dohy: VÝBUCHY, OTRAVA a 7 hodín cesty cez púšť!

DOHA - Vojnový konflikt na Blízkom východe ochromil leteckú dopravu a skomplikoval návraty tisíckam cestujúcich. Medzi nimi bola aj modelka Kristína Krajčírová, ktorá sa s kamarátkami vydala na predĺžený víkend do Kataru. Príjemná babská jazda sa však razom zmenila na nočnú moru. V krajine zostali uväznené, všade bolo počuť výbuchy... Bývalá miss opísala chvíle hrôzy, aj náročnú cestu domov!
Keď odštartoval vojnový konflikt na Blízkom východe, v oblasti sa nachádzalo množstvo Slovákov. Za oddychom do tejto časti sveta vycestovala aj Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová. Jej pôvodný plán bol užiť si s kamarátkami predĺžený víkend. No relax bez detí sa razom zmenil na hotové peklo. Po útoku Izreala a USA na Irán, krajina reagovala útokmi na viaceré štáty v okolí. Jedným z nich bol aj Katar, kde Kristína práve dovolenkovala.
Jej pobyt sa predĺžil o niekoľko dní, no konečne sa jej podarilo dostať späť na Slovensko. Predchádzali tomu však chvíle plné strachu a hrôzy. Opísala ich v príspevku na sociálnej sieti Instagram, ktorý písala v lietadle smerujúcom na Slovensko. „Keď sme sa v sobotu prechádzali pokojne po Dohe, cca 8 km od hotela, začali nám vyzváňať telefóny s výstražnou správou. Nebralis me to úplne vážne prvé minúty, len sme si prezisťovali o čo ide, lebo zatiaľ bol neokolo pokoj,“ opísala Kristína
„Potom zas a zas... Potom prišla prvá rana. Okamžite myšlienky, že by sme mali ísť na hotel. Ďalšia rana... Taxíky plné... My na km vzdialené od hotela. Snažili sme sa ukludniť, pridali sme do chôdze. Ďalšia výstražná správa... Všetkým naokolo pípali telefóny a zrazu ďalší výbuch. Rybári na nás kričali, nech ideme domov. Vtedy prišiel stres. Ďalší stres, že zrazu je letecký priestor uzavretý,“ pokračovala.
V tom momente myslela na to najhoršie a myslela si, že sa jej táto katastrofa len sníva. Schovali sa do prvého hotela, na ktorý narazili, no napokon sa im podarilo chytiť taxík. „Prišli sme na hotel, kde sme ostali niekoľko dní. Snažili sme sa ale normálne fungovať, hlavne cvičenie vo fitku pomáhalo, aby sme mysleli iným smerom. Pasy a peňaženka bola moja súčasť, nech som išla kamkoľvek po hoteli,“ priznala. Aby toho nebolo málo, v utorok dostala silnú otravu jedlom.
„Nespala som, chcela som mať aspoň trocha energie, nech viem aspoň stáť na nohách, ale ani to sa mi nedarilo. Prešlo to cca po dni a to sme sa už naozaj rozhodli, že stačilo a odchádza sa. Z hotela sme odchádzali 19:20 a to 7 hodinovou cestou autom do Rijadu cez púšť. Nie nebolo mi nič jedno. V aute sme aj zo stresu spali každý asi 1 hodinu. Cesta cez hranicu trvala asi hodinu. Ale neustále som sa bála či nás vodič niekde nepreloží podľa skúsenosti jednej pani, ktorej sa to stalo pred nami cez inú transfer spoločnosť,“ uviedla.
Keď dorazili do Rijadu, boli 3 hodiny ráno. „Spali sme 4 hodiny, naraňajkovali sme sa a išli sme na letisko. Prisahám, ja som naozaj neverila, že poletíme. Naozaj do poslednej chvíle som myslela, že tam ostanem asi navždy. Do nálady nepomáhalo všetko ich modlenie a ich hudba, ktorá hrala asi všade,“ pokračovala. Napokon sa im však odletieť podarilo. „Prisahám, že niektorí ľudia vrátane mňa, mali lesklé oči, že sa toto podarilo. Pristáli sme v Istanbude. Prišiel extrémny výdych. Keď som si potom pozrela nejaké správy, naozaj si hovorím, že sme vypadli v tom najlepšom,“ opísala náročné chvíle. V týchto chvíľach je už späť na Slovensku a tak skoro sa, podľa jej vlastných slov, na dovolenku lietadlom nechystá.