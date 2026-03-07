DRÁMA na koncerte Machine Gun Kellyho: VIDEO Desivý pád fanúšičky... To muselo bolieť!

LONDÝN - Koncert amerického speváka Machine Gun Kelly v Londýne sa v piatok večer zmenil na dramatický moment, na ktorý fanúšikovia len tak nezabudnú. Počas vystúpenia totiž jedna z fanúšičiek prepadla priamo cez pódium.
Incident sa odohral v známej londýnskej aréne The O2 Arena. Spevák práve spieval jednu zo svojich skladieb a na pódium si prizval niekoľko fanúšikov, ktorí sa prechádzali za ním. Atmosféra bola uvoľnená a publikum si koncert naplno užívalo – až do momentu, keď sa stalo niečo nečakané. Jedna z fanúšičiek si totiž nevšimla veľký otvor v podlahe pódia. Keď naň stúpila, stratila rovnováhu a okamžite prepadla dolu.
Celý moment zachytilo video, ktoré sa krátko nato začalo rýchlo šíriť na sociálnych sieťach. Spevák si pád všimol presne v okamihu, keď sa otočil smerom k fanúšikom. Podľa záberov to vyzerá, že žena si pri páde udrela tvár o okraj pódia. Reakcia interpreta bola okamžitá – koncert na chvíľu prerušil a snažil sa zistiť, či je fanúšička v poriadku a pomôcť jej dostať sa späť na pódium.
Zatiaľ nie je jasné, či žena utrpela zranenia. Organizátori ani samotný spevák sa k jej zdravotnému stavu bezprostredne po incidente bližšie nevyjadrili. Video z dramatickej situácie však už stihlo obletieť internet a vyvolalo množstvo reakcií fanúšikov, ktorí vyzdvihujú najmä rýchlu reakciu speváka.