Dráma okolo poslanca Ferenčáka: Politická bomba od Demokratov! Hovoria o obvinení z korupcie

BRATISLAVA - Politické vody na Slovensku opäť rozvírili vážne podozrenia. Mimoparlamentná strana Demokrati prišla s informáciou, že poslanca Jána Ferenčáka, ktorý je známy svojím kritickým postojom voči vládnej koalícii, mala polícia obviniť z korupcie. Samotný poslanec a primátor Kežmarku však o žiadnom obvinení nevie a hovorí o dlhodobom politickom tlaku.
S informáciou o údajnom obvinení prišli predstavitelia strany Demokrati Jaroslav Naď a Juraj Šeliga. Podľa nich má trestné stíhanie súvisieť s pôsobením Jána Ferenčáka na poste primátora mesta Kežmarok, kde vládne od roku 2014. Demokrati v tejto súvislosti naznačujú, že načasovanie a samotný krok môžu mať politický podtext.
„Alebo je druhá alternatíva, že Šutaj Eštok má na stole papier, kde je napísané: chceme tohto človeka obviniť, konkrétne z korupcie, a on sa rozhoduje, či to schváli podľa toho, či bude tento vládny poslanec poslúchať alebo sa bude vyhrážať, že odíde,“ vyhlásil vo videu Jaroslav Naď.
Samotný Ján Ferenčák, ktorý sa po názorových nezhodách s vedením Hlasu stal nezaradeným poslancom, akékoľvek obvinenia odmieta. „Neviem o tom nič, ale hovoril som, že vnímam politický tlak na moju osobu už dlhodobo,“ reagoval pre SME s tým, že oficiálne mu nebolo doručené žiadne rozhodnutie.
Poslanec zároveň otvorene priznal, že k ministrovi vnútra nemá dôveru. „Verejne som sa jednoznačne vyjadril, že nemám dôveru v ministra vnútra a pevne verím, že nezneužíva svoje postavenie na elimináciu svojich oponentov, prípadne ľudí, ktorí majú iný politický názor,“ dodal Ferenčák. Zároveň si zaspomínal na decembrovú situáciu, kedy ho jeden z poslancov strany Hlas varoval, že v parlamentnom výbore už dlho sedieť nebude.
Ferenčák sa do centra pozornosti dostal najmä počas minuloročných diskusií o štátnom rozpočte. V septembri odmietol podporiť konsolidačné opatrenia a kritizoval nedostatočnú pomoc regiónom. Následne bol odvolaný z funkcie predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti a opustil klub strany Hlas.