Hviezda markizáckych Mileniek ukázala veľkú dcéru: Antónia, veď vyzeráte ako sestry!

TALIANSKO - To vážne?! Antónia Lišková (43) je viac ako u nás známa v Taliansku. Práve tam herečka žije a podarilo sa jej tam aj preraziť. O živote talentovanej Slovenky sa preto toho veľa nevie. O to väčším šokom bolo, keď sa plavovláska pochválila fotkou svojej takmer dospelej dcéry. Pozrite, veď vyzerajú ako sestry!

Antónia Lišková sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala vďaka markizáckemu seriálu Milenky. Tam si získala srdcia mnohých Slovákov. O jej súkromnom živote sa však toho veľa nevie. Plavovláska totiž roky žije v Taliansku, kde si založila rodinu a podarilo sa jej tam preraziť aj profesijne.

O to väčším prekvapením bolo, keď sa herečka na Instagrame pochválila záberom so svojou dcérou Lilian. Krásna brunetka s výraznými očami a talianskym šarmom má dnes už 15 rokov. No na zábere vedľa svojej mamy vyzerá nie ako jej dcéra, ale ako mladšia sestra.

„Rastieš a ja si začínam zvykať byť bez teba. Samozrejme, pretože je správne, že sa bavíš so svojimi priateľmi, že tráviš veľa času ďaleko odo mňa, ale necíť sa vinná, lebo ja som silná, trpezlivá a nikdy ti nebudem vyčítať, že mi strašne chýbaš!“ napísala k záberu známa mamička.

Antónia sa zjavne snaží zmieriť s myšlienkou, že jej malé dievčatko rastie rýchlosťou blesku. No skúsila na ňu vytiahnuť ešte jeden tajný tromf. „Vráť sa domov a prisahám, že ti zdvojnásobím vreckové. Srandujem,“ napísala vtipná Lišková. No ale pozrite na tú fotku - tipli by ste, že je to mama s dcérou?