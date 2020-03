Drsný odkaz markizáckej herečky z Ríma: Preberte sa, talianske zdravotníctvo to ledva zvláda, ako by to dopadlo na Slovensku?

Antónia sa kvôli koronavírusu nemôže vrátiť na Slovensku, s rodinou a priateľmi však komunikuje. „Pomáhajú tieto sociálne siete, ktoré nám dovolia aspoň sa spolu porozprávať, zavolať, vidieť sa. Všetci sme rozdelení, ja mám takisto na Slovensku rodinu, volám si so sestrou každý deň, aby som sa s ňou porozprávala, aby som vedela, ako sa má mamina,” povedala blondínka v rozhovore s Evou Babitzovou.

Práve o svoju rodinu má aktuálne najväčší strach a má k tomu aj patričný dôvod. „povedala herečka s obavami, ktorým sa zrejme nikto nečuduje, keďže starší ľudia sú rizikovou skupinou, nehovoriac o komplikovanom zdravotnom stave.

Aj preto herečka neustále apeluje na obyvateľov našej krajiny. „Snažila som sa Slovákom vysvetliť, aby sa poučili na nás, my sme to podcenili,” skonštatovala na rovinu. „Situácia je úplne neznesiteľná. Guvernér Lombardie povedal, že tých ľudí už nebude mať kto a nebudú mať kde liečiť, ak nepochopia, že musia byť doma. Cez digitálny proces zistili, že 40% ľudí z Lombardie je ešte stále na cestách,” šokovala v rozhovore.

Zároveň poukázala aj na to, že talianske zdravotníctvo je niekde úplne inde v porovnaní s tým slovenským, i napriek tomu nápor chorých nezvláda. Najmä preto sa treba chrániť, keďže podobný scenár by naši lekári a pacienti skrátka neustáli. „Slováci to musia pochopiť. Lebo na Slovensku nie je také zdravotníctvo ako tu. A už vôbec nie ako v Lombardii,” varovala herečka.

Aj napriek kritickej situácii sa snaží pomáhať, hoci väčšinu času trávi doma. Ak už musí vyjsť do obchodu, s nakupovaním pomáha aj staršej susedke, o ktorú sa aspoň takto stará. A nielen to. Potýkajú sa tam aj s ďalším vážnym problémom. „Strašne veľa Talianov sa chystá darovať krv. Lebo chýba krv. Ľudia, ktorí majú ozaj problémy, musia byť operovaní, nemajú krv,” vyjadrila sa Antónia s tým, že darovať životodarnú tekutinu pôjde v najbližších dňoch aj ona sama.