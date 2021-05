Sexi herečka z markizáckych Mileniek: Ukázala 16-ročnú dcéru… Mladšia verzia slávnej mamy!

Antónia Lišková je mamou už 15-ročnej dcérky.

BRATISLAVA - Antónia Lišková (44) sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala vďaka markizáckemu seriálu Milenky. Viac ako u nás je však známa v Taliansku, kde žije a podarilo sa jej tam aj preraziť. O jej súkromnom živote sa tak veľa nevie. O to väčším prekvapením je vždy, keď plavovláska upozorní na to, že má veľkú dcéru. Má už 16 a... Pozrite, je to mladšia verzia slávnej mamy!