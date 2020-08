Zuzana Kanócz zjedla svoju placentu: Otvorene o tom, aké to bolo a... Intímne slová o dojčení!

BRATISLAVA - Zuzana Kanócz (40) je trojnásobnou mamičkou, so svojím partnerom Jurajom Lojom (37) sú rodičmi troch ratolestí - synčeka Lucasa a dcérok Ibazellky a Leyly. Čo sa týka materstva sympatickej herečky, po jej druhom pôrode sa veľmi diskutovanou témou stala konzumácia vlastnej placenty, pričom túto nezvyčajnú "procedúru" chcela absolvovať už počas prvého pôrodu. Lenže na Slovensku to akosi nešlo...

Časť placeny Zuzana skonzumovala po tom, čo na svet priviedla dcérku Izabellu, to isté nasledovalo, aj keď sa narodila najmladšia Leyla. Ako sme spomínali vyššie, herečka si to zaumienilo pri prvom pôrode, no problém bol ten, že Zuzana bola v pôrodnici na Slovensku. „Pri Lucasovi mi to nedovolili, keďže som rodila tu na Slovensku. Ale dievčatá sa narodili v Rakúsku, kde mi to umožnili,” uviedla Kanócz v rozhovore pre magazín Zdravie.

A aby si nikto nemyslel, že ide o nejaký hrôzostrašný moment ako z hororu, hneď aj vysvetlila, ako to asi vyzerá.dodala na adresu lekárskej starostlivosti u našich zahraničných susedov. Všetky tri placenty má dokonca dodnes uchované.

„Máme ich v mrazáku a plánujeme ich zasadiť pod stromčeky na chate. Pre mňa má placenta veľmi veľký význam, veď len vďaka nej sa dieťatko môže v tele matky vyvinúť. Preto si myslím, že to nie je žiadny biologický odpad, ako niekto hovorí,” dodala na záver k tejto téme. Herečka si síce svoje súkromie stráži, no v otvorenom interview sa rozhovorila aj o dojčení.

Zuzana Kanócz a Juraj Loj sú rodičmi troch spoločných ratolesti Zdroj: Instagram Z.K.

Keď sa herečky pýtali, či medzi seba jej dve staršie deti prijali svoju sestričku Leylu, svojou úprimnosťou o mamičkovských intímnych chvíľkach s deťmi tak trochu prekvapila. „Lucas žiarlil, keď sa narodila Izabellka. Pri Leyle nie. U Izy to nebolo vyslovene žiarlenie, skôr sa potrebovala uistiť, že jej pozícia nie je ohrozená. Keď mala Leyla niečo vyše roka, Izi sa na chvíľku vrátila k dojčeniu a asi dva mesiace som dojčila obe naraz. Bolo to dojímavé, ako sa vzájomne na dojčenie volali a potom sa pri pití hladkali. Alebo sa na prsníkoch vymenili, vzájomne sa núkali,” uviedla Zuzana s tým, že len čo Izabellka pochopila, že je všetko v poriadku, s dojčením ona sama opäť prestala.