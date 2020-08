Mária Čírová prehovorila o svojom pôrode: Jedna kontrakcia a bol vonku... TAKTO to dokázala!

Zrejme ani jedna žena po pôrode nepovie, že išlo o príjemnú záležitosť. Moment narodenia dieťatka je síce niečo úžasné, no prichádza s ním aj bolesť.Kým niektoré dámy ju prežívajú naozaj intenzívne, iné majú to šťastie povedať, že to až také náročné nebolo. K nim sa najnovšie zaraďuje i Mária. Speváčka sa na Rubenov príchod na svet mesiace pripravovala a oplatilo sa.

Stačila vraj jedna kontrakcia a maličký bol "vonku".napísala blondínka na svojom Instagrame k spoločnej fotke z pôrodnice a dodala, že dokonca nepotrebovala ani epidurálku.

„Aby to bola radostná udalosť, musíme sa na ňu dobre pripraviť po fyzickej aj psychickej stránke. A my to naozaj vieme, dievčatá, máme to totiž v sebe! Dokážeme si pomôcť bylinkami, dokážeme sa sústrediť a vedome prežiť každú jednu bolesť. Náš Ruben prišiel na svet po 5,5 hodinách pôrodných kontrakcií, ktoré sme spolu s mojím Maroškom prežili v pokoji, rozprávali sme sa pomedzi ne, púšťali si hudbu. Bez akéhokoľvek zásahu, bez vyvolávania, bez epidurálky," uviedla Mária a dodala, že dokonca už po troch hodinách od narodenia synčeka stála na nohách.

Mária Čírová s manželom Marošom a ich synčekom Rubenom počas odchodu z pôrodnice. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Na záver ženám ešte poradila, aby dbali na svoje vlastné pocity. „Chcem vás, budúce maminky veľmi podporiť, že sa nemusíte báť. Dôverujte svojmu telu, majte čistú myseľ a jasný cieľ pred sebou Každý deň totiž od vás dostávam správy s otázkou, aké to je, či sa to dá prežiť, či sa oplatí “piť tie čaje” a zalievat si “ľanový sliz”. Toto je moja osobná skúsenosť. A je pozitívna. Je to moja cesta. Každá si vie nájsť tú svoju, ktorá jej je prijemna," dodala talentovaná speváčka.