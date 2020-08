Divákom Markízy totálne praskli nervy: Čo je TOTO za hnoj?!

BRATISLAVA - Ako sme už včera na Topkách avizovali, Markíza oficiálne oznámila začiatok dvanástej série Farmy, ktorá sa už onedlho objaví na televíznych obrazovkách. Ešte predtým ale v Záhorskej Bystrici zverejnili prvú upútavku, no a keďže sa šou bude tentokrát niesť v znamení odvekého boja dedina verzus mesto, rozhodli sa urobiť anketu, kde sa mešťanov pýtali na to, ako vnímajú dedinčanov. Ich mimoriadne nelichotivé vyjadrenia sú ale dôvodom, prečo sa niektorí diváci poriadne rozzúrili!

Obyvatelia slovenských miest si totižto absolútne nedávali servítky pred ústa a do dedinčanov sa otvorene opreli. Vysmiali technickú vyspelosť obcí, ľudí označili za alkoholikov a dokonca sa obuli aj do ich obliekania či telesného pachu. Dôvodom pre spravodlivý hnev verejnosti by bol v podstate akýkoľvek z týchto "argumentov", nie ešte takéto napumpované útočné kombo.

naložil hneď v úvode ankety mladý muž z mesta. Ako ďalšia sa vyjadrila slečna, ktorá označila štýl obliekania ľudí z vidieka za hotovú tragédiu. O nič pozitívnejšie nevyznel ani názor ďalšieho z opytovaných.konštatoval pán, ktorý zrejme dedinu navštívil naposledy pred tridsiatimi rokmi, a aj to v jednej z krajín tretieho sveta.

Ďalší odvážilivec, ktorý sa k téme dedina verzus mesto vyjadril, zasa otvorene priznal, že by nechcel partnerku pochádzajúcu z vidieka, v dokrútke dokonca zaznel i názor, že pokiaľ človek nemieni zostať zaostalý, musí odísť žiť do mesta. Pozadu nezostala ani istá mladá žena, ktorá vie zrejme o živote na dedine tiež iba z počutia. „Čo by som robila na dedine? Kydala hnoj?" povedala s úškrnom pred kamerou.

Akonáhle sa toto video objavilo na markizáckom Facebooku, ľudia nad názormi účastníkov ankety začali hromžiť a mnohým z nich poriadne "rupli nervy". „Čo je toto za hnoj? To nie ten na dedine, ale to, čo dokázali vypustiť z úst," „Radšej seno v sade, ako v hlave, čajky," či „Jednokoliesková "slovač" sa znovu ukazuje," myslia si ľudia, ktorí sa rozhodli vyjadriť svoj postoj.

Spomedzi desiatok komentárov sa pritom nenašiel takmer nikto, kto by sa s obsahom vyjadrení účastníkov ankety stotožňoval. Ani obyvatelia našich najväčších miest. „Tie ich názory svedčia o ich mizernej inteligencii. A to som, podotýkam, z mesta," napísala istá Emília. „ Čo tam predviedli za názory mestskí ľudia, je mi z nich zle. Tiež žijem od narodenia v meste, ale myslím si, že na dedine je život o mnoho lepší," vyjadrila sa Simona.

Nuž, jedno je isté. Farma ešte ani nezačala a o konflikty medzi obomi skupinami už teraz nie je núdza. A, čo sa budeme tváriť, práve to v tejto šou patrí k tým najviac zaujímavým momentom.