Najprv moderátorka, potom súťažiaca: Ex komičky Evelyn zbalil finalistku Farmy!

Bývalý frajer Evelyn zbalil finalistku Farmy!

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA - Minulý rok v auguste počas jednej z markizáckych párty vyšlo najavo, že komička Eva "Evelyn" Kramerová (30) už nie je sama. Dokopy to dala so svojím kolegom z Farmy, producentom šou Matúšom Polakovičom. Ten je síce už nejaký ten čas minulosťou, ale ex sympatickej moderátorky opäť zalovil v pracovných vodách...