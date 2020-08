Prasklo tajomstvo markizáckeho moderátora: Rakovina!

Pri príležitosti špeciálneho Dňa narcisov Vratko prezradil že v minulosti bojoval s onkologickým ochorením. „Ako 20-ročnému mi diagnostikovali zhubný nádor semenníkov, tak som strávil polroka na chemoterapiách v Onkologickom ústave sv. Alžbety a porazil to," povedal pre portál markiza.sk sympatický moderátor, ktorému sa, chvalabohu, zápas s rakovinou podarilo vyhrať. Mnohí ale také šťastie nemajú a práve preto vyzýva verejnosť k pomoci a podpore.

Vratko Sirági priznal, že mu bola v minulosti diagnostikovaná rakovina. Zdroj: Instagram

„Do 14.8. môžete prispieť darcovskou SMS. Život je o maličkostiach a verte mi, že radosť a nádej z nich vnesie chuť do života, nech sa v ňom deje čokoľvek," napísal Vratko na svojom Instagrame. „Niekedy si možno myslíme, že to či ono sa nás netýka, že pomoc nepotrebujeme, alebo naopak, kto pomôže nám, keď to budeme potrebovať. Rok 2010 bol pre mňa veľkým zamyslením a poviem vám, nikdy som si krehkosť života a pomoc neuvedomoval viac ako vtedy," zaspomínal si v príspevku na náročné obdobie boja s rakovinou.