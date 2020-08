Známa dvojnásobná promi-mamina: Zverejnila FOTO hore bez... Wau, to sú ale krivky!

BRATISLAVA - Herečka Milena Minichová (38) svojho času štvárňovala prevažne seriálové mrchy. Už viac ako 6 rokov je však plavovláska na materskej dovolenke. Najprv priviedla na svet synčeka Alexka (6) a o tri roky neskôr dcérku Hanku. Málokto by však pri pohľade na jej krivky tipol, že je dvojnásobnou maminou. Pozrite, zverejnila fotku hore bez a... Wau, to je ale postava!

Milena Minichová pred rokmi dvíhala tlak divákom slovenských seriálov, v ktorých stvárňovala prevažne vypočítavé mrchy. Už 6 rokov však všetok svoj čas venuje svojim dvom ratolestiam a pracovné ponuky príjme len sporadicky. No nejeden fanúšik by sa potešil, keby jej dokonalé krivky mohol opäť vidieť na televíznych obrazovkách.

Plavovláska sa totiž v týchto dňoch na sociálnej sieti Instagram pochválila fotkou svojej postavičky. Odhodila tričko a svetu sa ukázala len v čiernych vyšších nohavičkách a v čipkovanom bralete. A rozhodne sa bolo na čo pozerať. Málokto by totiž pri pohľade na záber tipol, že táto 38-ročná sexi kočka je už dvojnásobnou maminou.

Krivky by jej totiž mohli závidieť aj mnohé o 20 rokov mladšie ženy. „Ranná zrkadlovka. Treba na to síce kus odvahy, ale dala som to,“ napísala Milena komentár k fotke. A fanúšikovia nešetrili obdivnými reakciami. „Neskutočne vám to pristane Milenka, stárnete do krásy. Kam sa hrabú o 20 rokov mladšie. Ste naj...“ napísal istý Libor. Veď uznajte sami!

Milena Minichová zverejnila, čo skrýva pod tričkom. Zdroj: Instagram M.M.