Chorá Parišková opäť v nemocnici: Piaty cyklus chemoterapie… Infúzie jej budú dávať celý týždeň!

BRATISLAVA - Aneta Parišková (46) od začiatku mája bojuje so zákernou rakovinou lymfatických uzlín. V pondelok ju v Národnom onkologickom ústave hospitalizovali opäť. Podstupuje totiž piaty cyklus chemoterapie. Infúzie jej budú podávať celý týždeň.

Bol to obrovský šok, keď Aneta Parišková začiatkom mája zverejnila na svojom Instagrame, že bojuje so zákernou diagnózou. „V NOÚ som prvou chemoterapiou začala svoj dlhý a náročný boj s rakovinou. Lekárom, sestrám a sanitárkam z kliniky onkohematológie ďakujem za profesionálny a ľudský prístup a perfektnú starostlivosť,“ napísala k fotke z nemocničnej izby moderátorka.

Známa plavovláska sa však k chorobe postavila čelom a nemieni sa ňou nechať zraziť na zem. Veď len 2 mesiace po diagnostikovaní rakoviny lymfatických uzlín ju diváci mohli vidieť na obrazovkách televízie Joj ako v plnom pracovnom nasadení opäť moderuje hlavnú spravodajskú reláciu televízie Joj. Na istý čas však moderátorka z obrazoviek opäť vypadne.

Na svojom Instagrame totiž najnovšie informovala, že je od začiatku týždňa opäť v nemocnici. „Od pondelka ležím na NOÚ na piatej týždňovej chemoterapii,“ napísala na sociálnu sieť a podelila sa o radosť z toho, že ju do ústavu prišla pozrieť jej dobrá kamarátka. „A dnes ma sem prišla navštíviť moja dlhoročná kamarátka Zlatica Puškárová. Poklebetili sme, zasmiali sme sa, dali si kávičku a koláčik. Hneď mám krajší deň,“ napísala k spoločnej fotke.

Anetu Parišková čaká ešte niekoľko dní do ukončenia piateho cyklu chemoterapie. Po celý ten čas jej lekári budú dávať infúzie, ktoré by jej mali zastaviť zákernú rakovinu. My jej preto budeme držať palce, aby sa na konci tohto týždňa dozvedela pozitívne správy.