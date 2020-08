Osud im nakladá jednu ranu za druhou… Syn vážne chorej Anety Pariškovej skončil tiež v nemocnici!

Aneta Parišková od apríla bojuje so zákernou chorobou.

Zdroj: Instagram A.P.

BRATISLAVA - Aneta Parišková (47) od apríla statočne bojuje s Non- Hodgkinovym lymfómom. Za sebou má už piaty cyklus chemoterapie a je odhodlaná nad zákernou chorobou vyhrať. Teraz sa však so zdravotnými problémami pasuje aj jej syn Gabko. Skončil v nemocnici, no našťastie by už o pár týždňov mal byť v úplnom poriadku!