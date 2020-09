Parišková po skončení chemoterapie: Holá hlava, veľký úsmev a... Toto jediné si želá!

V máji Aneta Parišková verejne oznámila, že bojuje s rakovinou. Podrobila sa operácii a podstúpila sériu chemoterapií. Pri tej poslednej dokonca potrebovala aj transfúziu krvi.

No zdá sa, že jej stav sa zlepšuje, pretože podľa najnovších informácií už lekári ukončili cyklus chemoterapií, ktoré potrebovala. „Intenzívna chemoterapia sa pre mňa skončila, aj jej vedľajšie účinky sa podarilo zvládnuť. Čo bude ďalej, uvidíme...” uviedla na sieti Instagram moderátorka, ktorá v priebehu liečby prišla o vlasy.

Hoci si zadovážila aj parochňu, Aneta nemá problém ukázať sa fanúšikom aj s úplne holou hlavou. rovnako to spravila aj na snímke so svojou ošetrujúcou lekárkou. „Zatiaľ sa budem snažiť len NORMÁLNE ŽIŤ,” vyslovila želanie do najbližšej budúcnosti. Snáď sa jej stav neskomplikuje a toto prianie sa jej splní so všetkým, čo k tomu patrí.