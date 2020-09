Najťažšie chvíle ťažko chorej Pariškovej: O rakovine povedala synom… Prekvapivá reakcia prostredného Gabriela!

BRATISLAVA - Už je to viac ako 5 mesiacov, čo Aneta Parišková (47) oznámila, že bojuje so zákernou rakovinou. Ešte predtým, ako o svojej diagnóze prehovorila verejne, musela zdrvujúcu správu oznámiť svojim najbližším. Najťažšie to, pochopiteľne, bolo povedať deťom. No reakcia jej prostredného syna bola taká šokujúca, že dnes sa na nej moderátorka zabáva!

Už je to niekoľko mesiacov, čo sa Anete Pariškovej zmenil život od základov. Lekári jej vtedy diagnostikovali zákerné onkologické ochorenie, s ktorým sa pasuje dodnes. Moderátorka o svojom zdravotnom stave informovala na jar prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Ešte predtým, ako sa o rakovine dozvedela verejnosť, však známu Slovenku čakal najťažší krok - povedať to svojim deťom.

Ako prvý sa o chorobe dozvedel jej najstarší syn Daniel. „Najprv dva dni plakal,“ prezradila pre Tv Joj Parišková, ktorá svojimi slovami syna napokon upokojila. „Ukázala som mu fotku Xeny a povedala som mu, že keď som bola malá, mala som takúto hrdinku, mala som ju aj na plagáte a bola to bojovníčka, ktorá zvládla úplne všetko. Ber to tak, že tvoja mamka je Xena, ona to proste zvládne. Odvtedy bol pokojný,“ vysvetlila.

Úplne nečakane však zareagoval jej prostredný syn Gabriel. „Gabinko, ktorý rád číta a sleduje informácie, analyzuje a pozerá dokumentárne filmy, sa ma pri jedle spýtal, či mám rakovinu. Povedala som, že áno a on pomedzi to prežúval. Povedal na to, že sa to dalo čakať. Že to je ten Černobyľ, to sa prejaví tak po dvadsiatich rokoch. Takže, to je jasné. A jedol ďalej,“ povedala Parišková, ktorú reakcia malého mudrlanta veľmi pobavila.

Rodine v boji so zákernou diagnózou pomáha aj viera v Boha. „Všetci traja sa ma potom opýtali, či vyzdraviem. A ja som povedala, že áno, budeme sa modliť každý večer tak, ako sa modlíme vždy, poprosíme Pána Boha, aby som sa vyzdravela a ja sa vyzdraviem,“ dodala sympatická Jojkárka. My jej prajeme, aby sa tieto slová naplnili. Držíme palce!