Premiéra filmu Havel: Tehotná Pappová v ultra mini a sexi markizáčka hore bez!

BRATISLAVA - Na nábreží Dunaja to v pondelok večer konečne trošku ožilo. V kine priľahlého nákupného centra sa po koronakríze opäť konala veľká filmová premiéra, na ktorej sa zúčastnilo mnoho známych tvárí zo slovenského šoubiznisu. Aha, ako to tam vyzeralo!

Pozvanie na premiéru snímky Havel prijali také osobnosti ako Janko Kuric s manželkou, Wanda Hrycová či politik František Mikloško. Medzi prítomnými hosťami ale nechýbala ani mladá krv. Do kina sa prišili pozrieť modelka Barbora Bakošová, ale aj markízák Vratko Sirági v sprievode svojej televíznej kolegyne Janky Slačkovej. Práve ona zaujala už na prvý pohľad.

Tvár Telerána oslnila dokonalou vizážou, čo sa outfitu týka, stavila na letné šaty vo výraznej červenej, vďaka ktorým bola absolútne neprehliadnuteľná. Okrem toho, vďaka tenučkej látke bolo hneď zjavné, že brunetka bojkotovala spodnú bielizeň. Teda minimálne podprsenku, čo neuniklo ako objektívom fotoaparátov, tak ani ostatným prítomným.

Janka Slačková nechala podprsenku doma. Zdroj: Jan Zemiar

Sexi brunetka prišla na premiéru v spoločnosti markizáka Vratka Sirágiho Zdroj: Jan Zemiar

Pozornosť upútala aj čerstvá manželka Roba Pappa. Šťastná dvojica krátko po svadbe oznámila, že už onedlho sa ich rodinka rozšíri o ďalšieho člena. Tehotná Veronika síce do kina prišla bez svojho manžela, no zato s bruškom, ktoré sa aspoň ako-tak snažila zakryť voľnými šatami. Namiesto neho odhalila vďaka mini dĺžke svoje štihle nohy, keby sa však po niečo náhodou zohla, omylom by toho ukázala zrejme ešte o čosi viac...

Viac foto z premiéry filmu Havel si môžete pozrieť vyššie v našej galérii!