FOTO Najbizarnejší kompliment krásnej markizáčke: Jej obočie prirovnali k Nepelovi… Aha!

BRATISLAVA - Niekedy aj milo myslený kompliment môže poriadne zaraziť! Svoje by o tom vedela rozprávať markizácka redaktorka a rádiová spíkerka Janka Slačková. Tá od mala disponuje hustejším obočím a vraj sa v mladosti napočúvala, že vyzerá ako Brežnev. No ku komu ju prirovnali najnovšie, poriadne šokuje. Niekto jej vraj povedal, že obočie má ako Ondrej Nepela!

Janka Slačková je charizmatická žena. Veď napokon jej krásu ocenili aj porotcovia Miss Slovensko, keď sa v roku 2014 ocitla medzi finalistkami bojujúcimi o titul kráľovnej krásy. Okrem toho sa aktívne venuje modelingu a už niekoľko rokov žiari na obrazovkách televízie Markíza.

VIDEO: Janka Slačková prehovorila o svojich nedostatkoch

O to prekvapujúcejšie je, keď takáto sympatická žena začne hovoriť o svojich nedostatkoch. A predsa sa nájde niečo, s čím minimálne v minulosti nebola spokojná. „Neviem, či to bolo úplne nedostatok sebavedomia, ale keď som bola mladšia, tak som mala tendenciu o sebe pochybovať, ale myslím si, že už je to v poriadku,“ priznala Slačková.

Trápili ju konkrétne dve partie jej tela. „Veľmi intenzívne som riešila aj moje obočie, aj moje chodidlá a hovorili mi, že vyzerám ako Brežnev,“ prekvapuje markizáčka. No nedávno prišlo ešte šokujúcejšie prirovnanie, ktoré jej doslova vyrazilo dych. „Mesiac dozadu som dostala taký kompliment, že ho mám ako Ondrej Nepela... Čo nie je kompliment,“ priznala Slačková. Tak schválne, myslíte, že to je pravda?!

Obočie Janky Slačkovej prirovnali k obočiu Ondreja Nepelu. Zdroj: Instagram J.S.

