Miss Slovensko 2009 šokovala: Dokonalé krivky sú fuč... Takto by už súťaž nevyhrala!

BRATISLAVA - V roku 2009 sa víťazkou prestížnej súťaže Miss Slovensko stala vtedy len 20-ročná Barbora Franeková. Práve v tom ročníku sa držiteľkou titulu prvej vicemiss stala Soňa Štefková, ktorá sa po prehliadkových mólach prechádza dodnes. Na druhej strane, vtedajšia kráľovná krásy by na rozdiel od svojej kolegyne dnes už zrejme korunku nezískala. Toto je dôvod!

Barbore sa rozhodne nedá uprieť, že je nádherná a charizmatická žena, ktorá na každej spoločneskej akcii očarí svojou krásou i príjemným vystupovaním. Už niekoľkokrát ale bola terčom kritiky jej postava, ktorá sa počas rokov od jej triumfu v Miss Slovensko výrazne zmenila. Oproti tomu, ako vyzerala v roku 2009, je naša kráska akási zaoblenejšia.

Takto vyzerala Barbora Franeková v čase, kedy vyhrala Miss Slovensko 2009

Nikto si nemôže dovoliť povedať, že by sa z niekdajšej kráľovnej krásy stala bacuľka. Presnejšie by bolo tvrdenie, že aktuálne disponuje ženskejšou postavou, akú mala v minulosti. Aj začiatkom tohto týždňa sa Barbora objavila na premiére filmu Havel, kde pôsobila akosi objemnejšie. A takto Barbora vyzerá po rokoch od svojho víťazstva Zdroj: Jan Zemiar

K celkovému dojmu jej nepomohol ani vybraný outif, v ktorom Barbora síce pôsobila absolútne šik a elegantne, no deformoval jej postavu. Predĺžené sako voľného strihu jej pridalo niekoľko centimetrov v páse, dĺžka sukne siahajúca do polovice lýtok tento "zväčšený" dojem len umocnila a absolútne nelichotila jej dolnej časti tela. Nuž, nabudúce to snáď vyjde lepšie...