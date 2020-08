Slávnostná premiéra filmu Šarlatán: Loj a Kanócz ukázali najmladšiu dcéru, Nikodýmov syn krásnu frajerku!

Zuzana Kanócz a Juraj Loj priviedli na premiéru aj najmladšiu dcéru Leylu, syn Martina Nikodýma zas svoju priateľku.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - V stredu večer sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala premiéra nového filmu s názvom Šarlatán. Uvedenia novinky do slovenských kín sa zúčastnilo mnoho známych tvárí. Medzi nimi aj hlavná postava Juraj Loj (37), ktorému spoločnosť robila partnerka Zuzana Kanócz (40) a ich najmladší potomok - dcérka Leyla (2). Martin Nikodým (49) prišiel so synom Adamom (19), ktorý do spoločnosti priviedol aj svoju krásnu priateľku!