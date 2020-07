Nočná mora záchranárov: Vyprsená jojkárka sa vybrala na túru... Preboha, to čo si obula?

BRATISLAVA - Tomuto sa hovorí postrach pohotovostných služieb. Väčšina známych tvárí nemá žiadny problém vo voľnom čase nasadiť tenisky, tepláky, zhodiť mejkap a užívať si momenty, kedy nemusia vyzerať ako z katalógu. No a potom sú tu také, ktoré musia vyzerať dokonale za každú cenu a do prírody si vyraziť v outfite ako z módnych dní...

Medzi ne evidentne patrí aj jojkárska hviezdička Zuzanita. Instagram kontroverznej hviezdičky doslova praská pod náporom snímok jej vytuningovaného poprsia či vymakaného zadku, aktuálne ale celkom prekvapila. Teda aspoň na prvý pohľad. Pomedzi provokatívne fotografie totiž pribudla séria záberov z potuliek v prírode.

To by však nebola ona, keby opäť niečím nešokovala. Tentokrát ale nejde o žiadne pikantosti. Prsatica sa síce nahodila do kože, no viac ako to upútala pozornosť jej "turistická obuv". Zuzana sa totiž do terénu vybrala v sandálkach na podpätku a na zábere pred skalnatými výčnelkami v Nemecku tak už chýba len tabuľka s upozornením na vyvrtnuté členky.

Takto sa Zuzanita vyfintila na prechádzku do lesa Zdroj: Instagram Z.Ž.

V sandálkach na podpätku sa Zuzanite zrejme nechodilo práve pohodlne Zdroj: Instagram Z.Ž.

Že jej tento outfit tak celkom nevyšiel, si evidentne uvedomuje aj samotná tmavovláska. „Skalnaté útvary uprostred lesa Exensteine. Keď sa sem rozhodnete prísť, prosím, oblečte sa vhodnejšie ako ja, nakoľko je tu čo objavovať a v sandálkach toho moc nepochodíte," napísala Žilinčíková. Zuzi, a ty si si myslela, že ideš do nákupného centra?