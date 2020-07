Bagárová po prvýkrát ukázala Rumiu v plnej kráse: FOTO… Aha, je to celý otec!

Monika Bagárová ukázala svoju dcérku v plnej kráse.

Zdroj: Instagram M.B.

PRAHA - Uplynuli už dva mesiace od toho magického momentu, kedy sa z Moniky Bagárovej (26) stala mama. So zverejnením malej Rumie nemala problém už od jej narodenia, do tváričky ju však doposiaľ vidno veľmi nebolo. Až teraz ju speváčka ukázala v plnej kráse. Aha, je to celý otec!