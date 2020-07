Zavesí herectvo na klinec? Zuzane Fialovej počas karantény práca nechýbala... TOMUTO sa venovala!

Zuzana Fialová

Zdroj: Milan Krupčík

BRATISLAVA - Verili by ste, že kvôli situácii spätej s koronavírusom išla Zuzana Fialová pracovne prvýkrát medzi ľudí až koncom júla? Pre niektorých to znie možno až neuveriteľne, no herečke doma vraj skutočne nič nechýbalo. Zlákať sa nechala až nakrúcaním populárnej relácie Záhady tela, ktorá patrí medzi najväčších ťahúňov RTVS. A veru, rozhodne to bude stáť za to!