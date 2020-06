Peter Nagy na FOTO starom vyše 40 rokov: Fúúú, toto že je on?!

Rodený Prešovčan je na scéne už mnoho rokov a jeho tvorba si získala fanúšikov nielen medzi dospelými, ale aj deckami. Niet divu, veď práve tým najmenším venoval hneď štyri LP-čka. Ešte aj teraz, rok po šesťdesiatke dokáže odpáliť poriadnu šou a rozbesnieť davy.

K Petrovi Nagyovi neodmysliteľne patrí rozcuchané háro a klobúk. Zdroj: INstagram P.N.

Keď sa povie Peter Nagy, každý si hneď predstaví jeho neodmysliteľné kučeravé háro, na ktorom má buď nacapený klobúk alebo ho zdobí čelenka. Nebolo to ale vždy tak. Spevák sa totiž pochválil fotkou svojho výkazu zo štúdia, keď bol poslucháčom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 1978.

Na sociálnu sieť zavesil záber, ktorý zachytáva ešte v starej forme index, do ktorého sa kedysi zapisovali známky zo skúšok a v ktorom mal každý študent svoju fotku. A tá Petrova skutočne stojí za to. Dlhé vlasy síce má, no rozcuchané kučery by ste hľadali márne. Na prvý pohľad by dokonca zrejme málokto povedal, že ide Petra Nagya.

Peter Nagy sa pochválil výkazom zo štúdia. Toto je skutočne on? Zdroj: INstagram P.N.