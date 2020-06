Poriadna zmena Superstar Barbory Piešovej: TOTO je minulosť... Konečne!

Na kasting prišla doslova ako šedá myška v sivej mikine, no svojím hlasom ihneď zaujala a už od postupu ďalej bola favoritkou súťaže. Barbora Piešová, mladé dievča z Poruby, ktoré svetu rozdávalo jeden „železný úsmev“ za druhým, napokon v šou zvíťazila, no z elegantnej labute sa vrátila späť k športovému štýlu. Ani nie tri týždne po skončení šou však prešla radikálnou zmenou.

Konečne sa totiž zbavila strojčeka, ktorý k nej počas celej súťaže neodmysliteľne patril. Novým úsmevom sa pochválila na sociálnej sieti, no zároveň priznala, že to v nej vyvoláva fóbiu. „Ahojte ľudia, rada by som sa vám priznala s mojím najväčším krokom v živote. Už nie som strojček v meste. To je v r*ti, ja mám obrovské zuby a ja mám z toho totálnu fóbiu,“ povedala vo videu. Je to poriadna zmena a bude si na ňu musieť zvyknúť nielen okolie, ale najmä Barbora.

Barbora Piešová sa konečne zbavila strojčeka. Zdroj: Instagram B.P.