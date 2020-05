Radikálna ZMENA markizáckeho farmára: Z tmavého fešáka je teraz... Fúha, to musel byť silný peroxid!

Jedenásta séria medzi divákmi mimoriadne obľúbenej reality šou Farma pomohla nakopnúť popularitu aj východniarovi Martinovi Mihálikovi, ktorého však všetci poznajú skôr ako Robinha. Do pamäti ľudí sa zapísal aj vzťahom so súperkou Nicolettou Tóthovou, ktorý sa však nedávno rozpadol. Dvojica si rozhodne nič nedarovala a jeden na druhého poriadne kydali. Brunetka mala dokonca v zuboch aj jeho podnikanie.

Martin Mihálik poriadne zmenil imidž. Zdroj: Instagram M.M.

Na to sa vrhol práve po skončení šou a venuje sa rovnakému biznisu, ako jeho ďalšia súperka Kristi Dali. Okrem zmeny pracovnej oblasti však podstúpil i ďalšiu, týkajúcu sa jeho imidžu. Na tmavovlasého Andrejovčana rovno zabudnite. Robinho sa totiž nechal odfarbiť. Keďže sa však pýšil čiernymi vlasmi, bola potrebná zrejme poriadna dávka peroxidu.

Exfarmár je však so sebou spokojný. „Iné prostredie - iné myslenie, iné myslenie - iné činnosti, iné činnosti - iné výsledky. Zmena neni život, to život je zmena,” napísal k záberu s novým účesom. Mnohí sú z tohto počinu poriadne šokovaní, iní zasa dávajú pomyselný palec hore. Všetkých jeho fanúšikov zaujíma len jedno - prečo? Aj na to má Robinho odpoveď. „Som mladý, užívam si, robím si, čo chcem. Potreboval som zmenu už,” odpovedal v príbehu na Instagrame.

Na tento Robinhov počin bolo treba kopec peroxidu. Zdroj: Instagram M.M.