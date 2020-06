Laufer (80) už 87 dní v kóme: Obrovský strach z prebudenia... Mohlo by to dopadnúť takto!

Josef Laufer je už celých 87 dní v kóme.

Zdroj: Miloš Schmiedberger

PRAHA - V marci podstúpil Josef Laufer (80) operáciu, ktorá mala byť banálna, no skončil v bezvedomí. Známy český herec a spevák leží v pražskej Nemocnici Na Homolke v kóme už celých 87 dní... A lekári sa boja jeho prebudenia - nemuselo by to totiž dopadnúť dobre!