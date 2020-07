KONEČNE: Josef Laufer (80) sa po 4 mesiacoch v kóme prebral!

Kým obyvatelia Čiech a Slovenska bojovali proti koronavírusu, jeho telo bojovalo o silu a energiu. A vyplatilo sa. Je zrejmé, že Josef Laufer má tuhý korienok a ani vyše štvormesačná kóma ho len tak nezloží. I keď pravdou ostáva, že ešte nemá celkom vyhrané. Dôležité však je, že sa konečne prebral.

Josef Laufer skončil pred vyše 4 mesiacmi na lôžku a upadol do kómy. Zdroj: Miloš Schmiedberger

Radostnú správu priniesol český portál ahaonline.cz. „Spevák je čiastočne pri vedomí. To ale neznamená, že komunikuje, hýbe sa, reaguje a má sa k svetu. To vôbec nie! Je to ale dobrý signál, že má tuhý korienok a predovšetkým je to nádej,“ vyjadril sa zdroj, pričom dobré správy potvrdila aj Lauferova dcéra.

„Tatinko je v rekonvalescencii, lieči sa a rehabilituje. To je všetko, čo vám k tomu môžem momentálne povedať. Otec je veľký bojovník a obrovský milovník života. Život miloval tak veľmi, že pevne verím, že sa z toho dostane a nastane deň, keď budem môcť byť zase s obomi rodičmi doma,“ povedala pre Aha! Ester, ktorá má mamu momentálne v rehabilitačnom ústave. Po páde a zlomenine nohy v krčku sa opäť učí chodiť.