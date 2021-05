Žalostné správy z Česka: Stav Josefa Laufera (81) sa nezlepšuje… Lekári to už nechávajú na osud!

PRAHA - Legendárny český herec Josef Laufer (81) bojuje s vážnymi zdravotnými problémami od marca minulého roka. Vtedy sa známemu Čechovi počas zložitej operácie kolena v narkóze zastavilo srdce, kvôli čomu bol uvedený do umelého spánku. Dodnes sa z neho však úplne neprebral. Jeho stav sa nezlepšuje... Lekári sú bezmocní, nechávajú to už na osud!

Keď sa v júli minulého roka dostali na verejnosť správy o tom, že sa Josef Laufer po 4 mesiacoch v kóme konečne prebral, bola to predčasná radosť. Český herec po krátkom čase upadol do umelého spánku opäť. A dodnes sa z neho neprebral. Už je to viac ako rok, čo sa v nemocnici pasuje s vážnymi zdravotnými problémami.

Lekári však nemajú dobré správy. Jeho stav sa nezlepšuje a oni zostali bezmocní. Rozhodli sa preto vyčkávať. „Je to stále rovnaké, čo, úprimne, dobré nie je. Po úvodných pokusoch o zobudenie to nechávajú na samovoľný pokus, či sa zobudí. Zatiaľ sa to nelepší a ja som veľmi smutný, že to trvá takto dlhú dobu,“ vyjadril sa Lauferov priateľ z Divadla Broadway, Oldřich Lichtenberg.

Na herca ani po takom dlhom čase jeho kolegovia a kamaráti nezabúdajú. Do nemocnice mu posielajú odkazy v nahrávkach, kde mu vyslovujú nielen povzbudivé slová, ale mu aj spievajú, či ho informujú o novinkách v divadle. Tie otcovi potom predáva jeho dcéra Ester. „Všetkých jeho fanúšikov, kamarátom a kolegom chcem veľmi poďakovať za záujem,“ ktorú teší, že na jej otca verejnosť stále myslí.