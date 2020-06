Patrasová vytočená do biela: Svojmu talianskemu priateľovi dala prístup k účtu a... Uff, bola to chyba?!

PRAHA - Po neustálych doťahovačkách s ešte stále zákonitým manželom Felixom Slováčkom (77) našla česká herečka Dáda Patrasová (64) šťastie po boku Taliana Vita. Tomu verí natoľko, že mu dala prístup k svojmu účtu, no nedopadlo to zrejme tak, ako tmavovláska dúfala. Teraz okolo seba chrlí jed!

Herečka totiž milencovi dala prístup k svojmu instagramovému kontu. No a temperamentný Talian sa pri spravovaní jej oficiálneho účtu často nechá uniesť. Vytvára rôzne koláže a fotky, ktoré však Patrasovej fanúšikovia nevedia oceniť. Namiesto toho ich označujú za psychedelické. A to už tmavovlásku poriadne naštartovalo.

„Už som novinárom veľakrát hovorila, že to nerobím ja, ale že to robí Vito a mne to nevadí. Naopak ma to teší, pretože je to človek, ktorý na mňa myslí a má ma rád. Dala som Vitovi prístup k svojmu účtu a on tie koláže robí preto, že ho to baví,“ vyjadrila sa českému magazínu Sedmička Patrasová.

Zdroj: Instagram D.P.

„Vymýšľa každý deň jednu a mne sa to páči. Čo je komu do toho? Je to môj Instagram a ja si na svojom účte môžem robiť, čo chcem. Komu sa to nepáči, nech mi tam nelezie a ide inde!“ hovorí rozzúrená herečka. „Tí, ktorí píšu tie hnusy, musia mať nejaký problém, pretože inak sa tá zloba nedá pochopiť.“

Zdroj: Instagram D.P.