Český herec (†60) týždeň pred záhadnou smrťou: Spriadal plán... Išiel po krku Dominike Gottovej!

Ako informuje český Blesk, Čestmíra naštartovala vojna medzi Dominikou Gottovou a jej dnes už exkamarátkou Šárkou Rezkovou. Tá pritom maestrovej dcére podala pomocnú ruku a poskytla strechu nad hlavou, keď sa rozhodla vrátiť do rodného Česka. Dnes však blondínka na svoju záchrankyňu dobrého slova nenájde. Práve naopak - rozhodla sa na ňu zádzať špinu, ako sa len dá.

Ona jej pomohla a Gottová? Dominika sa pustila do kamarátky: Klamstvá, nevera aj krvavá bitka!

A práve toto vytáčalo Řandu mladšieho. Preto, keď Šárkin partner zverejnil na sociálnej sieti status, ktorý znel: „Dominika Gottová nie je zlá, nie je ani dobrá, je zbytočná,“ Čestmír reagoval: „Mirko, keby ste čokoľvek potrebovali, volajte a rád vás uvidím!“ napísal pod facebookový príspevok. A dvojica sa napokon naozaj dohodla na stretnutí... To malo prebehnúť uplynulý týždeň. Herec ho však už nestihol.

Nové detaily záhadného úmrtia českého herca (†60): Zomrel vo veľmi zvláštnej polohe... Oživovali ho 25 minút!

„Rozprávali sme sa cez telefón a dohodli sa, že za nami príde tento týždeň na Chouzavú,“ prezradil Blesku Miroslav Kolodziej s tým, že s Čestmírom plánovali okrem iného prebrať aj to, ako majú v boji s Dominikou ďalej postupovať. „Bol veľmi naštvaný na to, čo nám urobila! Budeme naňho spomínať ako na kamaráta. Bol to vták, ale mali sme ho radi,“ dodal Mirek.

Záhadné úmrtie českého herca (†60): Spoveď priateľky... Pred smrťou sa hádali kvôli peniazom!

Že bol Řanda dvojici skutočne blízki, nasvedčuje aj fakt, že sa jeho priateľke ponúkli, že pomôžu pri organizovaní pohrebu. „S organizáciou pohrebu radi pomôžeme a aj prispejeme,“ potvrdila sama Rezková. Posledná rozlúčka s hercom sa však bude môcť uskutočniť až po nariadenej pitve, ktorá by mala odhaliť aj príčinu jeho smrti.