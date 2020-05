Záhadná smrť českého herca (†60): Našla ho v byte jeho priateľka... Bol celý biely!

Čestmíra Řandu ml. mala podľa informácií Aha! nájsť v pondelok v jeho byte priateľka, fitness trénerka Michaela Kryčfalušijová. Denníku to prezradil hercov dlhoročný kamarát, moderátor Slávek Boura. Čo sa mu stalo, nateraz nie je známe, no dá sa špekulovať, čo mohlo stáť za jeho náhlym úmrtím.

„Bol celý biely. Záchranári sa ho snažili resuscitovať, ale bohužiaľ to nezvládol. Či to bol infarkt, to nikto nevie, to ukáže až nariadená pitva,“ povedal Boura. Do úvahy prichádza, že ho mohlo zradiť srdce. Rovnako ako jeho otca pred rokmi. „Ak to mal po otcovi, tak to mohlo byť srdce,“ potvrdil Aha! domnienku moderátor.

Čestmír Řanda si zahral napríklad vo filmoch Tmavomodrý svet či Jak ukrást Dagmaru. No viac ako svojimi hereckými rolami bol herec neslávne známy spormi so svojimi bývalými. Obe jeho známe bývalky naňho podali trestné oznámenie.

Exmanželka Regina Řandová sa s ním súdila o dieťa a bývalá partnerka, moderátorka Tina Pletánková, ho obvinila z vydierania, čo jej na oplátku vrátil rovnakým obvinením. Herec sa dokonca dvakrát dostal aj do väzenia - za neplatenie výživného na syna, ktorého pred exmanželkou dokonca skrýval. A druhýkrát za porušenie podmienky.