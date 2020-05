Nové detaily záhadného úmrtia českého herca (†60): Zomrel vo veľmi zvláštnej polohe... Oživovali ho 25 minút!

Denníku Aha! prezradil Řandov dlhoročný kamarát, moderátor Slávek Boura, že herca našla v pondelok v byte bez známok života jeho priateľka Michaela Kryčfaušijová. Pravdou však je, že ho objavila jej len 12-ročná dcéra. Prezradila to samotná fitness trénerka českému Blesku. Nič pritom nenasvedčovalo tomu, že by mal Čestmír nejaké zdravotné problémy.

V ten deň vraj stihol ešte umyť okná, pripraviť obed a spraviť si kávu - tú však už nestihol dopiť. „Keď som skončila v práci, tak som mu o 14:25 volala a ešte sme spolu pol hodiny hovorili. O 15:25 som mu volala, pretože strašne pršalo, ale telefón už nebral. Dcéra išla vyprevadiť kamarátku na autobus, vrátila sa asi o 50 minút. A to už ho našla dcéra ležať na zemi. Je mi hrozne. Inokedy v byte sám nikdy nebýval. Dialo sa to v priebehu toho, čo som mu volala,“ prezradila Kryčfaušijová.

Dvanásťročné dievča si najprv myslelo, že si herec robí srandu. Našlo ho totiž vo veľmi zvláštnej polohe. „Mal totiž ruky pokrčené vo vzduchu, hovorila si, že keby sa mu naozaj niečo stalo, mal by ruky dole. Ale potom, keď sa pozrela, mal prepadnuté brucho, otvorené ústa a privreté oči, v ktorých nevidela zorničky. Vydesila sa a vybehla von, kde narazila na susedku so psom. Dotiahla ju dovnútra. Ona okamžite začala s resuscitáciou a dcéra volala záchranku,“ opísala osudné chvíle.

Záchranári ho oživovali 25 minút, no nepomohlo to. Stále však zostáva záhadou, čo presne ho stálo život. V posledných dňoch sa ani nesťažoval, že by mu bolo nejako zle. „Mne osobne nehovoril nič, ale mala som pocit, že chradne. Mal prepadnutú tvár, ale ťažko povedať. Mal 60. Robil si z toho často srandu. Hovoril, že na 60 je to dobré. Dosť sme riešili súčasnú koronavírusovú situáciu a práve v pondelok (v deň jeho smrti, pozn. red.) mi paradoxne hovoril, že je zdravý, že k doktorovi vôbec nechodí a bude tu strašiť bohvie dokedy. A zrazu sa stane takáto vec.“