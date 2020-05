Záhadné úmrtie českého herca (†60): Spoveď priateľky... Pred smrťou sa hádali kvôli peniazom!

Človek si začne uvedomovať svoje správanie k blízkemu až v momente, keď oňho príde. Presne toto aktuálne prežíva aj priateľka českého herca Čestmíra Řandu ml. „Viem, že som naňho nebola vždy milá a teraz si to samozrejme vyčítam. Človek zistí, čo v človeku má, až keď oňho príde. Česťa sa mi dosť podriaďoval. Veľa vecí sa točilo okolo mňa, čo teraz spätne uznávam,“ povedala pre český Blesk úprimne Michaela.

Řanda mal však aj temnú stránku, ktorá bola dôvodom ich častých hádok - mal celkom 21 exekúcií vo výške 982 548 Kč. Partnerke však o svojich finančných problémoch nehovoril, a tak sa o nich dozvedala od iných ľudí a neraz dochádzalo k nedorozumeniam aj medzi nimi dvoma. „Nechcel mi o tom nič povedať. Ľudia mi ale často volali a pýtali sa ma naňho. Hovorili mi, že si požičal a nevrátil. On so mnou ale o týchto veciach nikdy hovoriť nechcel,“ prezradila Kryčfalušijová.

To výrazne naštrbilo jej dôveru voči nemu. „Úprimne, po tom všetkom, čo som o ňom počula, som sa ho zo začiatku bála v byte nechávať samého. Je preto paradox, že keď tu akurát začínal zostávať sám, stalo sa, že zomrel. Keby s ním bol niekto doma, mohol žiť...“ priznala fitnesstrénerka, no zároveň dodala, že si nemyslí, že by jej niekedy niečo zobral.

Čestmír mal vraj vážny problém v tom, že nemal prácu a ani si žiadnu nehľadal. Chcel totiž za každú cenu pracovať ako herec. Lenže ponuky neprichádzali... Zrejme aj to v kombinácii so stresom kvôli exekúciám prispelo k tomu, že Řanda náhle zomrel. Jeho priateľka sa domnieva, že to bol infarkt alebo mŕtvica. „Bol citlivý a dosť si veci bral. Všetko veľmi prežíval. Stále sa ma pýtal, čo má urobiť pre to, aby si ma získal. To ma teraz mrzí. Stále mi hovoril, ako ma miluje. Ja som mu to tak často nehovorila a teraz to spätne ľutujem.“

„Mal finančné problémy, ale so mnou o tom hovoriť nechcel. Urážalo ma, keď sme išli do obchodu a on zmizol. O platbu za nákup sme sa tak nepodelili. V poslednom čase sme o tom ale už dosť hovorili a bolo to omnoho lepšie. Snažil sa. Ja som to brala tak, že mi pomôcť nechce, ale on mi asi len nedokázal povedať, že na to nemá...“ dodala užialená priateľka.