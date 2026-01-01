KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta, vyčítajú mu alibizmus

BRATISLAVA - Opozičné strany KDH a SaS skritizovali novoročný prejav prezidenta SR Petra Pellegriniho, vyčítajú mu najmä alibizmus, nedostatok konkrétnosti a zodpovednosti za kroky, ktoré podľa nich prispeli k zhoršeniu situácie na Slovensku.
Gröhling kritizuje Pellegriniho
„Peter Pellegrini sa vo svojom prejave postavil do pozície nezúčastneného pozorovateľa, opak je však pravdou. V skutočnosti svojimi viacerými podpismi legitimizoval rozhodnutia vlády, ktoré zásadne poškodzujú ľudí aj právny štát,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Spomenul napríklad prezidentom podpísaný konsolidačný balík či novelu Trestného zákona. „Pellegrini dnes nemôže hovoriť o zmieri a upokojovaní spoločnosti, keď vlastnoručne podpisuje zákony, ktoré chránia korupčníkov, oslabujú spravodlivosť a berú ľuďom peniaze z peňaženiek,“ dodal Gröhling.
Premárnená príležitosť
Prezident podľa lídra SaS minulý rok premárnil kľúčovú šancu ukázať, že stojí na strane verejného záujmu. „Ak chce Peter Pellegrini hovoriť o zodpovednosti politikov a upokojovaní emócií, musí prestať robiť rozhodnutia, ktoré rozdeľujú spoločnosť, oslabujú dôveru v štát a chránia mocných na úkor slušných a čestných ľudí,“ podotkol.
Majerský hodnotí prejav
Kriticky sa k novoročnému prejavu prezidenta postavil aj predseda KDH Milan Majerský. Podľa neho nepriniesol to, čo občania v súčasných náročných časoch potrebujú najviac - jasné pomenovanie zásadných problémov krajiny, objektívnosť a pravdu. Prezident podľa Majerského pokračuje v neschopnosti dištancovať sa od vládnej koalície a strany Hlas-SD.
„Všeobecné frázy o nenávisti, malej krajine a zodpovednosti všetkých sú síce naoko ľúbivé, ale neprinášajú ľuďom žiadnu nádej, ani konkrétnu zmenu,“ uviedol Majerský. Ľudia podľa neho čelia rastúcim životným nákladom, klesajúcej spravodlivosti a strate dôvery v štát, pričom od prezidenta očakávajú viac než len opatrné formulácie.
Majerský zdôraznil, že KDH má úctu k inštitúcii hlavy štátu, no tá podľa neho neznamená prehliadať vyhýbavé vyjadrenia a povrchné konštatovania. „Potrebujeme prezidenta, ktorý sa nebojí pomenovať veci pravým menom a postaviť sa na stranu ľudí, každého občana, nie na stranu záujmov vlády a svojej strany,“ doplnil.