Pikantný TRAPAS v živom vysielaní JOJky: Holý divák cez celú obrazovku... Ups!

Čaro živého vysielania má na svedomí už viacero vtipných momentov. Jeden taký sa stal aj vo včerajšom vysielaní novej relácie Zostali sme doma. Televízia Joj na sociálnej sieti vyzvala Slovákov, aby posielali fotky svojich outfitov, v ktorých trávili deň. Z komentárov potom štáb vyberal tie, ktoré pustil do vysielania.

No a práve v tomto momente vznikol trapas ako hrom. Medzi fotkami nevinných pyžamiek sa totiž objavil divák, ktorý sa odfotil úplne holý. Jediné, čo zakrývalo jeho najintímnejšie partie, bola rafinovane umiestnená fľaša od peny na holenie. Iba tá stála medzi jeho mužskou pýchou a zvedavým pohľadom divákov.

V živom vysielaní relácie Zostali sme doma sa objavila fotka úplne holého diváka. Zdroj: TV JOJ

Trvalo približne sekundu, kým sa tvorcovia spamätali a fotku z obrazoviek stiahli. Odrazu sa objavil len nápis: „Toto médium už nie je dostupné.“ Záber bol však zverejnený dostatočne dlho na to, aby si ho diváci všimli a aby sa na omyle pobavili aj samotní moderátori.

Tvorcovia šou Zostali sme doma fotku rýchlo stiahli z vysielania. Zdroj: TV JOJ

„A toto... To už tam nie je, tu už rúško nebolo. Takže tak,“ zareagoval na záber moderátor Lukáš Frlajs. Narážal na fakt, že diváci na predchádzajúcich fotkách mali rúško nasadené aj doma. No a mladík na inkriminovanom zábere nemal ani rúško, ani nič ostatné... „Dá sa to aj šampónom nahradiť,“ dodal spolumoderátor Vlado Voštinár.

Moderátori Vlado Voštinár a Lukáš Frlajs sa na nečakanom trapase pobavili. Zdroj: TV JOJ