Slovenské televízie vychvaľované vo svete: KORONAVÍRUS neberú na ľahkú váhu... Okrem TA3!

BRATISLAVA - Slovenské televízie sa tým, ako sa postavili k opatreniam proti koronavírusu, dostali do médií po celom svete. Zábery z Novín TV JOJ sa objavili dokonca v spravodajstve americkej CNN. V zahraničí našich moderátorov chvália, že idú divákom príkladom. Rúška nosia na obrazovkách všetci moderátori... Okrem tých z TA3!

Keď sa zákerný koronavírus začal na Slovensku rozmáhať, odporúčalo sa, aby ľudia začali nosiť rúška. Mnohí sa však tomu stále vyhýbali - hanbili sa alebo si skrátka len pomysleli, že to nie je potrebné. Televízia Joj vtedy situáciu nepodcenila a svojim moderátorom ochrany tváre nasadila aj do večerného spravodajstva.

KORONAVÍRUS Televízie zaviedli prísne opatrenia: Jojkári s rúškami už aj pred kamerami... Markizáci len v zákulisí!

Hneď po nich sa k noseniu rúšok na obrazovkách pridala aj Markíza, verejnoprávna RTVS a na verejných vystúpeniach aj slovenskí politici... Tým sa výrazne prispelo k tomu, že ľudia začali brať masky ako bežnú súčasť nášho života a už aj predtým, ako ich povinnosť nariadila vláda, ich Slováci štandardne nosili.

A na tento fakt upozornili viaceré médiá po celom svete. Slovenské televízie sa so zodpovednosťou v nosení rúšok stali príkladom. Zábery z Novín TV JOJ vysielala vo svojej reportáži dokonca aj americká spravodajská relácia CNN. Nie všetky naše televízie však pristúpili na to, že ochrany tváre nosia aj vo vysielaní.

Zábery z Novín TV JOJ sa dostali až do spravodajstva americkej televízie CNN. Zdroj: CNN

Ako upozornil Mediaboom.sk, do dnešného dňa sa k ostatným na Slovensku nepridala spravodajská televízia TA3. Jej moderátori pár dní po vypuknutí korona-krízy síce začali nosiť rúška v diskusných reláciách, kde prichádzajú do kontaktu s hosťami, no pri čítaní správ, čo je vlastne po väčšinu dňa, ich nasadené nemajú.

Občas ich majú zavesené na krku, inokedy ich nemajú vôbec. Tváre televízie sa nechránia dokonca ani v hlavnom večernom spravodajstve, kedy vysielajú vo dvojici, teda prichádzajú do bezprostredného kontaktu s kolegom. Nosenie rúška na pracovisku je pritom už niekoľko dní na Slovensku povinnosťou.

Moderátori večerného spravodajstva TA3 nenosia rúška, ani keď sú spolu traja v jednom štúdiu. Zdroj: TA3