KORONA-opatrenia v jojkárskom Inkognite: Natáčanie napriek karanténe... Takto to televízia vymyslela!

Jojkárske Inkognito sa natáča aj napriek karanténe.

Zdroj: TV JOJ

BRATISLAVA - Preventívne opatrenia, ktoré zaviedla naša vláda v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, úplne ochromili kreatívny priemysel. Markíza ihneď zareagovala a z programu stiahla prakticky všetky premiéry. No Jojka sa napriek všetkému chce držať svojej pôvodnej štruktúry. Reláciu Inkognito preto natáča aj napriek karanténe... Takto to televízia vymyslela!