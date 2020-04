Cibulkovej opäť naložili: FOTO Holé prsia a obrovské brucho navliekla do sieťky... TAKTO má vyzerať tehotná žena?!

Dominika má za sebou fotenie pre istý magazín, záberom z príprav sa pochválila, ako obyčajne, aj na svojom Instagrame. Tentokrát sa však fanúšikovia nedočkali šance príspevok okomentovať, niekdajšia svetová štvorka túto možnosť jednoducho vypla. A dobre vedela, prečo to robí.

Svoje telo v pokročilom štádiu tehotenstva totiž navliekla do transparentnej sieťky, pod ktorou má oblečené iba čierne nohavičky. Jediné, čo skrýva jej nahé prsia, je kožené sako prehodené cez kompletne priesvitné šaty. Ako sme spomínali, Cibulková zrušila možnosť komentovania, trošku sa však prerátala.

Dominika sa pochválila fotografiou v extravagantnom outfite, možnosť komentovania však radšej zrušila. Zdroj: Instagram D.C.

Dominike za tehotenský outfit ľudia poriadne naložili... Zdroj: Facebook

Záber totiž zazdieľala majiteľka istého obchodu s oblečením, kde sa žien spýtala, čo na outfit hovoria a či by mali odvahu na to, aby absolvovali tehotenské fotenie v niečom podobnom. Reakcie na seba nenechali dlho čakať a v priebehu pár minúť sa na športovkyňu zosypala obrovská vlna kritiky.

Názory, ktoré sa pod snímkou nakopili hovoriac, že jej vzhľad je vulgárny a nevkusný, ešte patria k tým miernejším. „Takéto fotky by si mala nechať pre seba a manžela, patria do súkromia,” zhodli sa niektoré dámy, iné Dominiku nešetrili a okrem toho, že do ruky jej vraj už chýba iba bičík, jej look prirovnali k... snáď ani netreba dodávať komu...